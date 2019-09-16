Россия создает усовершенствованную вакцину от Эболы

БРЮССЕЛЬ, 16 сен – РИА Новости. Разработанная Россией вакцина от Эболы показала по итогам ее пострегистрационного исследования очень хорошие результаты, сейчас работа ведется уже над усовершенствованным вакцинным препаратом, который имеет все шансы стать востребованным за рубежом в силу своей высокой доступности и удобства хранения, сообщил РИА Новости замминистра здравоохранения РФ Сергей Краевой.

Он напомнил, что РФ одна из первых зарегистрировала лекарственный препарат от Эболы, который прошел все стадии исследования и соответствует всем критериям качества, безопасности и эффективности.

"Мы закончили в этом году, по сути, двухлетнее пострегистрационное исследование вакцины в Гвинейской Республике, сейчас завершается обработка материала по результатам исследования. Вакцина показала себя очень хорошо. Это, прежде всего, хорошая переносимость и отсутствие побочных эффектов. И главное, объективно доказано, что иммунитет сохраняется более года на очень высоком уровне, достаточном для защиты от возбудителя", - сообщил Краевой в Брюсселе, где он принимал участие в "Глобальном саммите по вакцинации".

Краевой также сообщил, что работа Минздрава России над вакцинными препаратами против Эболы продолжается. Он отметил, что вакцина, которая, уже является зарегистрированным препаратом, должна храниться при минус 20 градусах.

"Сейчас заканчиваются работы, по сути дела, уже подается на регистрацию усовершенствованный вакцинный препарат, высушенная вакцина, которая разводится перед употреблением, и которая уже может храниться при плюс 4-6 градусах, то есть при температуре бытового холодильника. Это делает ее крайне доступной и даже дает возможность наладить вторичную упаковку уже на месте ее непосредственного применения", - сообщил замминистра.

"Минздрав России также продолжает работать над лечебным препаратом, который позволяет проводить экстренную профилактику или экстренное лечение в случае заражения непривитого пациента. Это препарат, основанный на моноклональных антителах. Он тоже сейчас находится на стадии регистрации", - сказал Краевой.