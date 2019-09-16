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РИА Новости

В Винницкой области более 20 человек отравились в школьной столовой

09:05 16.09.2019
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© РИА Новости / Алексей СухоруковМедицинская сестра подготавливает лекарственные препараты
Медицинская сестра подготавливает лекарственные препараты
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
КИЕВ, 16 сен - РИА Новости. Более 20 человек, которые питались в школьной столовой в Винницкой области, попали в больницу с отравлением, сообщила в понедельник пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.
"По состоянию на 7.00 (совпадает с мск) 16 сентября в инфекционном отделении Казатинской центральной больницы с предварительным диагнозом острый гастроэнтероколит находится на лечении 21 человек (из них 16 детей), принимавших пищу в школьной столовой СОШ № 2 города Казатин", - говорится в сообщении.
Как отмечается, проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.
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