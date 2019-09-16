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РИА Новости

На Сахалине арестовали подозреваемого в убийстве сотрудника Росгвардии

09:04 16.09.2019 (обновлено: 12:52 16.09.2019)
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкСудебное заседание
Судебное заседание
© РИА Новости
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Судебное заседание. Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 16 сен — РИА Новости. Южно-Сахалинский городской суд арестовал подозреваемого в убийстве сотрудника Росгвардии, сообщили в понедельник журналистам в прокуратуре Сахалинской области.
Ранее пресс-секретарь управления Росгвардии по Сахалинской области Елена Таратутина рассказала РИА Новости о гибели росгвардейца от ножевых ранений, полученных в результате потасовки с мужчиной, которому он сделал замечание о недопустимости курения в общественном месте.
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"Южно-Сахалинским городским судом рассмотрено ходатайство следователя об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Суд удовлетворил ходатайство следователя", — отметили в пресс-службе надзорного ведомства.
По информации регионального СК, подозреваемым является 51-летний ранее судимый житель областного центра. На него заведено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть.
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РосгвардияСледственный комитет РФПроисшествия
Популярные комментарии
Вообще это уже где-то даже ожидаемо. Они уже совсем берега терять начали, вероятно взомнили себя даже бессмертными. А надо, надо бы помнить про яйца и утки под кроватью.
16 сентября, 10:39
ПАПров Агиценович Зак
22001335
Народ звереет
16 сентября, 10:25
kk111b
12103014
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