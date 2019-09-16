На Сахалине арестовали подозреваемого в убийстве сотрудника Росгвардии

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 16 сен — РИА Новости. Южно-Сахалинский городской суд арестовал подозреваемого в убийстве сотрудника Росгвардии, сообщили в понедельник журналистам в прокуратуре Сахалинской области.

Ранее пресс-секретарь управления Росгвардии по Сахалинской области Елена Таратутина рассказала РИА Новости о гибели росгвардейца от ножевых ранений, полученных в результате потасовки с мужчиной, которому он сделал замечание о недопустимости курения в общественном месте.

"Южно-Сахалинским городским судом рассмотрено ходатайство следователя об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Суд удовлетворил ходатайство следователя", — отметили в пресс-службе надзорного ведомства.