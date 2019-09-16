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РИА Новости

На Сахалине сотрудника Росгвардии убили за замечание о курении

05:46 16.09.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 16 сен – РИА Новости. В Южно-Сахалинске погиб сотрудник Росгвардии от ножевых ранений, которые ему нанесли после замечания курильщику, сообщила в понедельник РИА Новости пресс-секретарь управления Росгвардии по Сахалинской области Елена Таратутина.
"Поздно вечером в пятницу наш 23-летний сотрудник во внерабочее время, в гражданской одежде, сделал замечание мужчине за курение в общественном месте. В результате завязалась потасовка, во время которой молодой человек получил ножевые ранения", — рассказала собеседник агентства.
Мужчина скончался по пути в больницу.
По информации регионального управления СК, подозреваемый — 51-летний ранее судимый местный житель. На него заведено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть.
Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.
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РосгвардияСледственный комитет РФЮжно-СахалинскПроисшествия
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