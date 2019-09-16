На Сахалине сотрудника Росгвардии убили за замечание о курении

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 16 сен – РИА Новости. В Южно-Сахалинске погиб сотрудник Росгвардии от ножевых ранений, которые ему нанесли после замечания курильщику, сообщила в понедельник РИА Новости пресс-секретарь управления Росгвардии по Сахалинской области Елена Таратутина.

"Поздно вечером в пятницу наш 23-летний сотрудник во внерабочее время, в гражданской одежде, сделал замечание мужчине за курение в общественном месте. В результате завязалась потасовка, во время которой молодой человек получил ножевые ранения", — рассказала собеседник агентства.

Мужчина скончался по пути в больницу.

По информации регионального управления СК, подозреваемый — 51-летний ранее судимый местный житель. На него заведено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть.