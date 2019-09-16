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РИА Новости

На Урале участник акций против храма получил полгода исправительных работ

09:01 16.09.2019
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкУчастники протестной акции против строительства храма Святой Екатерины у театра драмы в Екатеринбурге
Участники протестной акции против строительства храма Святой Екатерины у театра драмы в Екатеринбурге
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 сен – РИА Новости. Мировой суд в Екатеринбурге в понедельник приговорил к полугоду исправительных работ местного жителя Станислава Мельниченко, обвиняемого в оскорблении сотрудника полиции во время майских акций против строительства храма в сквере, сообщили РИА Новости в пресс-службе Верх-Исетского районного суда.
Акции против строительства храма на месте сквера в центре Екатеринбурга прошли в середине мая. В ходе них были задержаны около 100 человек. Власти города заявили, что будет проведен опрос жителей на предмет их отношения к строительству храма в сквере. Рабочая группа утвердила три площадки для опроса, которые 24 сентября рассмотрит гордума.
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"Приговорили Мельниченко признать виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 319 УК РФ (Оскорбление представителя власти), и назначить ему наказание в виде исправительных работ на срок шесть месяцев с удержанием 10% из заработной платы в доход государства", – сказала собеседница агентства.
Как пояснял РИА Новости адвокат мужчины Алексей Бушмаков, дело было возбуждено по факту оскорбления сотрудника пресс-службы городского УМВД Евгения Крюкова. Ранее Мельниченко после акций в сквере был оштрафован на 12 тысяч рублей по административному делу за нарушение порядка участия в публичном мероприятии. Приговор Мельниченко – первое решение по уголовным делам, возбужденным после протестов в сквере.
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Ситуация вокруг строительства храма в ЕкатеринбургеНовости - Религия и мировоззрениеЕкатеринбургПроисшествия
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