На Урале участник акций против храма получил полгода исправительных работ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 сен – РИА Новости. Мировой суд в Екатеринбурге в понедельник приговорил к полугоду исправительных работ местного жителя Станислава Мельниченко, обвиняемого в оскорблении сотрудника полиции во время майских акций против строительства храма в сквере, сообщили РИА Новости в пресс-службе Верх-Исетского районного суда.

Акции против строительства храма на месте сквера в центре Екатеринбурга прошли в середине мая. В ходе них были задержаны около 100 человек. Власти города заявили, что будет проведен опрос жителей на предмет их отношения к строительству храма в сквере. Рабочая группа утвердила три площадки для опроса, которые 24 сентября рассмотрит гордума.

"Приговорили Мельниченко признать виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 319 УК РФ (Оскорбление представителя власти), и назначить ему наказание в виде исправительных работ на срок шесть месяцев с удержанием 10% из заработной платы в доход государства", – сказала собеседница агентства.