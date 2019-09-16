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РИА Новости

На переговорах в Анкаре не планируют обсуждать атаку на саудовские НПЗ

09:00 16.09.2019 (обновлено: 09:27 16.09.2019)
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© REUTERS / Пожар на нефтеперерабатывающем заводе Aramco в Саудовской Аравии. 14 сентября 2019
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе Aramco в Саудовской Аравии. 14 сентября 2019
© REUTERS /
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Отдельно обсуждать ситуацию с нападением дронов на НПЗ в Саудовской Аравии на предстоящих переговорах президента РФ Владимира Путина в Анкаре не планируется, но можно ожидать, что эта тема будет затронута в рамках обмена мнениями по актуальным вопросам повестки, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Путин в понедельник посетит Турцию, где примет участие в трехстороннем саммите по Сирии, а также проведет отдельные двусторонние встречи с лидерами Турции и Ирана Реджепом Тайипом Эрдоганом и Хасаном Роухани.
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"Отдельно это не планируется. Но традиционно происходит обмен мнениями по наиболее актуальным вопросам, можно предположить, что эта тема будет затронута", - сообщил Песков журналистам в преддверие встречи, отвечая на вопрос, планируется ли в ходе переговоров в Анкаре обсуждать инцидент с нападением на НПЗ. Он уточнил, что таких конкретных планов по повестке нет.
Песков посоветовал дождаться дальнейших шагов Саудовской Аравии после инцидента с атакой дронов, прежде чем говорить о действиях России по объемам добычи нефти в этой ситуации. "Сначала нужно дождаться - Саудовская Аравия говорит, что они в самое ближайшее время будут восстанавливать объём, поэтому нужно просто дождаться, как это получится. Дальше лучше внимательно просто следить за развитием событий", - отметил Песков в беседе с журналистами, отвечая на вопрос, следует ли России после инцидента с НПЗ в Саудовской Аравии увеличивать добычу нефти.
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В ночь на субботу на двух нефтеперерабатывающих заводах в Саудовской Аравии из-за атак беспилотников произошли пожары. Страна, являющаяся крупнейшим экспортером и одним из трех крупнейших производителей нефти, после атаки на ее нефтяные объекты заявила, что сократила производство более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона. К понедельнику Эр-Рияд рассчитывает вернуть 2 миллиона баррелей в сутки.
Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что НПЗ атаковали бойцы их движения с помощью беспилотных летательных аппаратов. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нет никаких свидетельств атаки из Йемена, и обвинил в ней Иран. МИД Ирана назвал обвинения Помпео ложью.
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Атака на НПЗ в Саудовской АравииДмитрий ПесковВладимир ПутинСаудовская АравияРоссияИранСШАВ мире
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