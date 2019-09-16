На переговорах в Анкаре не планируют обсуждать атаку на саудовские НПЗ

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Отдельно обсуждать ситуацию с нападением дронов на НПЗ в Саудовской Аравии на предстоящих переговорах президента РФ Владимира Путина в Анкаре не планируется, но можно ожидать, что эта тема будет затронута в рамках обмена мнениями по актуальным вопросам повестки, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Путин в понедельник посетит Турцию, где примет участие в трехстороннем саммите по Сирии, а также проведет отдельные двусторонние встречи с лидерами Турции и Ирана Реджепом Тайипом Эрдоганом и Хасаном Роухани.

"Отдельно это не планируется. Но традиционно происходит обмен мнениями по наиболее актуальным вопросам, можно предположить, что эта тема будет затронута", - сообщил Песков журналистам в преддверие встречи, отвечая на вопрос, планируется ли в ходе переговоров в Анкаре обсуждать инцидент с нападением на НПЗ. Он уточнил, что таких конкретных планов по повестке нет.

Песков посоветовал дождаться дальнейших шагов Саудовской Аравии после инцидента с атакой дронов, прежде чем говорить о действиях России по объемам добычи нефти в этой ситуации. "Сначала нужно дождаться - Саудовская Аравия говорит, что они в самое ближайшее время будут восстанавливать объём, поэтому нужно просто дождаться, как это получится. Дальше лучше внимательно просто следить за развитием событий", - отметил Песков в беседе с журналистами, отвечая на вопрос, следует ли России после инцидента с НПЗ в Саудовской Аравии увеличивать добычу нефти.

В ночь на субботу на двух нефтеперерабатывающих заводах в Саудовской Аравии из-за атак беспилотников произошли пожары. Страна, являющаяся крупнейшим экспортером и одним из трех крупнейших производителей нефти, после атаки на ее нефтяные объекты заявила, что сократила производство более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона. К понедельнику Эр-Рияд рассчитывает вернуть 2 миллиона баррелей в сутки.