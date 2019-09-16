Сеул пригрозил наказывать чиновников за упоминание названия "Японское море"

ТОКИО, 16 сен - РИА Новости. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин пригрозил наказывать правительственные организации за случаи упоминания названия "Японское море" вместо принятого корейцами именования "Восточное море", сообщила на брифинге в Сеуле официальный представитель южнокорейской президентской администрации Ко Мин Чжон.
Ранее три ведомства при министерстве сельского хозяйства, лесоводства, животноводства и продовольствия на своих сайтах использовали название "Японское море".
"Президент Мун сделал строгое предупреждение соответствующим правительственным организациям, и управление по аудиту министерства примет меры после расследования", - заявила Ко Мин Чжон.
Власти Южной Кореи уже давно добиваются полного отказа от названия "Японское море", причем не только в самой стране, но и за ее пределами. Так, посольство Республики Корея в Москве около 10 лет назад рассылало в СМИ письма, указывая на "правильное" с точки зрения Сеула написание названия моря между Корейским полуостровом и Японией.
На российских картах это море традиционно обозначено как Японское.