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РИА Новости

ЦБ успевает блокировать сайты только 10-15% действующих пирамид

08:26 16.09.2019
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© РИА Новости / Илья ПиталевЗдание Банка России в Москве
Здание Банка России в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
Здание Банка России в Москве. Архивное фото
СОЧИ, 16 сен - РИА Новости. Банку России удается закрывать сайты только 10-15% действующих выявленных пирамид из-за отсутствия закона о блокировке мошеннических сайтов, остальная доля приходится на завершившие свою деятельность финансовые пирамиды, рассказал РИА Новости глава департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях в кулуарах XVII Международного банковского форума "Банки России - XXI век".
"В большинстве случаев сайты действующих мошеннических компаний составляют только 10-15% от числа всех пирамид, которые удается закрыть. Все остальные закрывающиеся сайты - сайты пирамид, которые уже прекратили свою деятельность. Они быстро собрали деньги и ушли, их сайты закрываются уже после. Здесь вопрос об эффективности - нужно закрывать сайты пирамид, которые действуют сейчас", - рассказал он.
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По словам Ляха, если проект закона будет принят, это позволит достаточно активно, быстро и вовремя реагировать на появляющиеся пирамиды. "Если такое законодательство будет принято, это позволит реагировать в моменте на те организации, которые действуют сейчас", - отметил он.
Госдума в январе приняла в первом чтении законопроект о досудебной блокировке сайтов, содержащих рекламу финансовых пирамид. Проект предусматривает досудебную блокировку сайтов, которые рекламируют финансовые пирамиды, вводят клиентов кредитных или некредитных финансовых организаций в заблуждение сходством доменных имен, оформлением или содержанием, предлагают финансовые услуги, которые оказывать не вправе. Для этого ЦБ наделяется правом принять решение о включении таких сайтов в единый реестр доменных имен и сетевых адресов, содержащих запрещенную информацию, для их последующей возможной блокировки. Наряду с этим, проект предоставляет ЦБ право, выявив соответствующие сайты, обратиться в суд, а после вступления судебного акта в силу - в Роскомнадзор с заявлением о принятии мер по ограничению доступа к информационным ресурсам, в отношении которых принят этот акт.
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