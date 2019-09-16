ЦБ успевает блокировать сайты только 10-15% действующих пирамид

СОЧИ, 16 сен - РИА Новости. Банку России удается закрывать сайты только 10-15% действующих выявленных пирамид из-за отсутствия закона о блокировке мошеннических сайтов, остальная доля приходится на завершившие свою деятельность финансовые пирамиды, рассказал РИА Новости глава департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях в кулуарах XVII Международного банковского форума "Банки России - XXI век".

"В большинстве случаев сайты действующих мошеннических компаний составляют только 10-15% от числа всех пирамид, которые удается закрыть. Все остальные закрывающиеся сайты - сайты пирамид, которые уже прекратили свою деятельность. Они быстро собрали деньги и ушли, их сайты закрываются уже после. Здесь вопрос об эффективности - нужно закрывать сайты пирамид, которые действуют сейчас", - рассказал он.

По словам Ляха, если проект закона будет принят, это позволит достаточно активно, быстро и вовремя реагировать на появляющиеся пирамиды. "Если такое законодательство будет принято, это позволит реагировать в моменте на те организации, которые действуют сейчас", - отметил он.