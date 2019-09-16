Прокатчик рассказал о показе фильма "Движение вверх" в Китае

ПЕКИН, 16 сен – РИА Новости. Российский фильм "Движение вверх", который уже стал самой кассовой российской картиной в Китае за всю историю, мог собрать еще больше в китайской прокате, если бы одновременно с ним не вышли несколько других крупных американских картин, рассказала РИА Новости прокатчик картины, генеральный директор компании First Insight Production Дэн Лэй.

Картина "Движение вверх" режиссера Антона Мегердичева стала самым кассовым российским фильмом в Китае за всю историю, а также самой рейтинговой в этом году зарубежной картиной, получив рейтинг 9,4. Кассовые сборы картины, показ которой проходил с 13 июня по 13 августа, составили 90 миллионов юаней (около 13 миллионов долларов). Фильм стал второй по сборам спортивной драмой, уступив лишь индийской картине "Дангал".

"Если честно, мы ожидали, что кассовые сборы будут в три раза больше, но мы выпустили фильм не в самое лучшее время. Одновременно с этим фильмом вышли несколько крупных американских картин, например "Человек-паук", "Люди в черном", "Алладин", четыре-пять больших картин", - рассказала Дэн Лэй.

По ее словам, несмотря на то, что в некоторых кинотеатрах показ фильма шел, информации об этом нигде не было. "Чтобы узнать, шел ли показ фильма, нужно было прийти и спросить, иначе вы бы просто не узнали", - рассказала она.

Она добавила, что еще одним фактором, который также помешал фильму собрать больше, то, что он не продвигался в городах, которые занимают третье и четвертое место по рейтингу развития в Китае.

"Несмотря на то, что у этого фильма была поддержка Государственного управления по вопросам спорта, хорошая репутация, высокий рейтинг и по известности и репутации он уступил лишь индийской спортивной драме "Дангал", фильм собрал лишь одну десятую от кассового сбора индийской картины", - рассказала Дэн Лэй.

По словам прокатчика, они продлили прокат фильма, который должен был идти один месяц, до 13 августа, однако показ шел лишь в нескольких кинотеатрах в отдаленных районах Пекина.

"Поэтому мы с партнерами пытались продвинуть его на некоторых киноплатформах, потому что многие хотели его посмотреть, но по неизвестным причинам и по причинам, которые я бы не хотела называть, этого не случилось, и мы очень сожалеем по этому поводу. Тот факт, что картина собрала почти 100 миллионов юаней в таких условиях, уже говорит об ее авторитете - и это уже очень хороший результат", - добавила она.

Она пояснила, что картина вышла в широкий прокат в Китае именно в этом году, потому что Китай должен был принять чемпионат мира по баскетболу, который завершился 15 сентября.