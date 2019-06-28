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РИА Новости
Культура

"Движение вверх" стал самым кассовым российским фильмом, показанным в Китае

Вчера, 15:20
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© Фото предоставлено Централ Партнершип Кадр из фильма "Движение вверх"
Кадр из фильма Движение вверх
© Фото предоставлено Централ Партнершип
Кадр из фильма "Движение вверх" . Архивное фото
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. "Движение вверх" стал самым кассовым российским фильмом, когда-либо показанным в Китае, заработав более 700 миллионов рублей за почти две недели проката, сообщила пресс-служба кинокомпании "Централ Партнершип", которая занимается международным прокатом картины.
Ранее кинокомпания заявляла, что изначально прокат картины стартовал предварительными показами на 1,2 тысячи экранов в Китае, однако с 13 июня фильм вышел сразу на 10 тысячах экранов страны. Прокат "Движения вверх" в Китае продолжается.
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"Блокбастер "Движение вверх" на сегодняшний день заработал в Китае 76,4 миллиона юаней (более 700, 4 миллиона рублей). Таким образом "Движение вверх" стал самым кассовым российским фильмом, когда-либо показанным в Поднебесной, обойдя такие отечественные проекты, как: "Снежная королева 3", "Сталинград" и "Он – дракон", - говорится в сообщении.
Отмечается, что картина также стала вторым по сборам иностранным художественным фильмом на спортивную тематику в китайском прокате, опередив такие картины, как: "Крид 2" с Сильвестром Сталлоне, "Человек, который изменил все" с Брэдом Питтом, "Битва полов" с Эммой Стоун и другие.
"Проект стартовал в китайских кинотеатрах 13 июня и демонстрируется уже 14 дней, что также является рекордом для российского художественного кино на территории этой страны", - подчеркнули в пресс-службе кинокомпании.
"Движение вверх", спортивная драма Антона Мегердичева, собрала в отечественном прокате более 3 миллиардов рублей. Картина рассказывает о сенсационной победе советской сборной по баскетболу на Олимпиаде-72 в Мюнхене. Роль тренера команды исполнил Владимир Машков, в фильме также снимались Андрей Смоляков, Марат Башаров, Сергей Гармаш и другие. -0-
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КультураКитай
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