"Движение вверх" стал самым кассовым российским фильмом, показанным в Китае

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. "Движение вверх" стал самым кассовым российским фильмом, когда-либо показанным в Китае, заработав более 700 миллионов рублей за почти две недели проката, сообщила пресс-служба кинокомпании "Централ Партнершип", которая занимается международным прокатом картины.

Ранее кинокомпания заявляла, что изначально прокат картины стартовал предварительными показами на 1,2 тысячи экранов в Китае, однако с 13 июня фильм вышел сразу на 10 тысячах экранов страны. Прокат "Движения вверх" в Китае продолжается.

"Блокбастер "Движение вверх" на сегодняшний день заработал в Китае 76,4 миллиона юаней (более 700, 4 миллиона рублей). Таким образом "Движение вверх" стал самым кассовым российским фильмом, когда-либо показанным в Поднебесной, обойдя такие отечественные проекты, как: "Снежная королева 3", "Сталинград" и "Он – дракон", - говорится в сообщении.

Отмечается, что картина также стала вторым по сборам иностранным художественным фильмом на спортивную тематику в китайском прокате, опередив такие картины, как: "Крид 2" с Сильвестром Сталлоне, "Человек, который изменил все" с Брэдом Питтом, "Битва полов" с Эммой Стоун и другие.

"Проект стартовал в китайских кинотеатрах 13 июня и демонстрируется уже 14 дней, что также является рекордом для российского художественного кино на территории этой страны", - подчеркнули в пресс-службе кинокомпании.