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РИА Новости

В Якутии лесные пожары уничтожили более 20 тысяч гектаров за выходные

08:08 16.09.2019
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© РИА Новости / Сергей Строителев / Перейти в фотобанкСотрудник лесохраны во время ликвидации лесного пожара
Сотрудник лесохраны во время ликвидации лесного пожара
© РИА Новости / Сергей Строителев
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Сотрудник лесохраны во время ликвидации лесного пожара. Архивное фото
ЯКУТСК, 16 сен – РИА Новости. Лесные пожары в Якутии уничтожили в зоне контроля свыше 20 тысяч гектаров, за прошедшие выходные ликвидировано три очага возгораний, сообщает министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства республики.
По данным ведомства, новых лесных пожаров не зарегистрировано.
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"На 16 сентября за прошедшие выходные в республике ликвидировано три пожара в зоне контроля. На труднодоступных и удаленных землях лесного фонда на территории республики под постоянным наблюдением находятся 13 зарегистрированных термоточек. Общая площадь, пройденная огнем, в зоне контроля составляет 20 067 гектара", - информируют власти.
Как отмечал глава республики Айсен Николаев РИА Новости на ВЭФ, 96-97% пожаров в Якутии – это природные явления, возгорания связаны с очень сухим и аномально жарким летом. Ситуация с лесными пожарами осложнялась тем, что в северных и арктических районах много торфяников.
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Айсен НиколаевЯкутияПроисшествия
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