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РИА Новости

Роскачество рассказало, как правильно прочитать маркировку товара

08:04 16.09.2019 (обновлено: 12:06 16.09.2019)
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкПокупательница в супермаркете
Покупательница в супермаркете
© РИА Новости / Владимир Песня
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Покупательница в супермаркете. Архивное фото
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Чтение маркировки товара зачастую становится проблемным для потребителей, советы, как быстро сориентироваться в ее содержании, приводятся в сообщении Роскачества.

"Читая состав продукта, обратите внимание на то, что первым указывается ингредиент, массовая доля которого больше. Ингредиенты перечисляются по принципу убывания", — отмечается в сообщении. Между тем фрукты, ягоды, овощи, орехи, злаки, грибы, пряности, специи могут перечисляться в любой последовательности.

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Требования к наименованию тоже строгие: это точная характеристика продукта, включающая физические свойства или специальные способы обработки. Название и количество продукции должны указываться шрифтом не менее двух миллиметров высотой, другие сведения — шрифтом не менее 0,8 миллиметра высотой.
Согласно техрегламенту "О безопасности пищевой продукции", на любой этикетке должна быть информация о наименовании пищевой продукции, ее составе, количестве или весе, о дате изготовления, сроке годности и условиях хранения, в том числе после вскрытия упаковки. Кроме того, на этикетке указывается наименование и место нахождения изготовителя, рекомендации по использованию, показатели пищевой ценности, сведения о наличии компонентов, полученных с применением генно-модифицированных организмов (ГМО), а также единый знак обращения продукции на рынке государств — членов ЕАЭС.
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Роскачество отмечает, что предупреждение "Не рекомендуется употребление детьми в возрасте до 18 лет, при беременности и кормлении грудью, а также лицами, страдающими повышенной нервной возбудимостью, бессонницей, артериальной гипертензией" означает, что это безалкогольный напиток с кофеином в количестве, превышающем 150 миллиграмм на литр, и достаточным для тонизирующего эффекта. Он также может содержать лекарственные растения и их экстракты с тем же эффектом.
Регламент обязывает указывать на этикетке компоненты, которые могут вызвать аллергическую реакцию и противопоказаны при определенных заболеваниях. Если в продукте есть пищевые добавки, на этикетке должны быть указаны их наименования и назначение каждой из них. В сообщении также отмечается, что регламент обязывает производителей размещать на этикетке предупреждающую надпись о наличии красителей, которые способны влиять на активность и внимание детей.
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