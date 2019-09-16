Роскачество рассказало, как правильно прочитать маркировку товара

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Чтение маркировки товара зачастую становится проблемным для потребителей, советы, как быстро сориентироваться в ее содержании, приводятся в сообщении Роскачества.

"Читая состав продукта, обратите внимание на то, что первым указывается ингредиент, массовая доля которого больше. Ингредиенты перечисляются по принципу убывания", — отмечается в сообщении. Между тем фрукты, ягоды, овощи, орехи, злаки, грибы, пряности, специи могут перечисляться в любой последовательности.

Требования к наименованию тоже строгие: это точная характеристика продукта, включающая физические свойства или специальные способы обработки. Название и количество продукции должны указываться шрифтом не менее двух миллиметров высотой, другие сведения — шрифтом не менее 0,8 миллиметра высотой.

Согласно техрегламенту "О безопасности пищевой продукции", на любой этикетке должна быть информация о наименовании пищевой продукции, ее составе, количестве или весе, о дате изготовления, сроке годности и условиях хранения, в том числе после вскрытия упаковки. Кроме того, на этикетке указывается наименование и место нахождения изготовителя, рекомендации по использованию, показатели пищевой ценности, сведения о наличии компонентов, полученных с применением генно-модифицированных организмов (ГМО), а также единый знак обращения продукции на рынке государств — членов ЕАЭС.

Роскачество отмечает, что предупреждение "Не рекомендуется употребление детьми в возрасте до 18 лет, при беременности и кормлении грудью, а также лицами, страдающими повышенной нервной возбудимостью, бессонницей, артериальной гипертензией" означает, что это безалкогольный напиток с кофеином в количестве, превышающем 150 миллиграмм на литр, и достаточным для тонизирующего эффекта. Он также может содержать лекарственные растения и их экстракты с тем же эффектом.