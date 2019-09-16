Омбудсмен объяснил, почему школьница в Башкирии могла утопить свою сестру

УФА, 16 сен - РИА Новости. Психологи считают, что школьница могла убить младшую сестру в башкирском Салавате из-за перенесённых психологических травм в детстве: мать девочки была лишена родительских прав и дети были переданы в приёмную семью, сказала РИА Новости уполномоченный по правам ребёнка в Башкирии Милана Скоробогатова.

Ранее следствие сообщало, что 13 сентября в башкирском городе Салавате 17-летняя школьница утопила 7-летнюю сестрёнку в тазике с водой за то, что девочка капризничала и мешала делать уроки. Подозреваемую задержали, завели уголовное дело об убийстве малолетней.

По данным детского омбудсмена, подозреваемая в убийстве девочка оказалась вместе с сестрой в приёмной семье в 2017 году, когда их мать лишили родительских прав.

"Когда девочек изъяли из родной семьи, они жили у родственницы, но женщине пришлось переехать в Краснодарский край и ее подруга, зная ситуацию, стала для девочек приёмной мамой", - рассказала Скоробогатова, отметив, что в семье кроме приёмных сестер воспитываются трое несовершеннолетних сыновей.

"Семья очень хорошая, они взяли девочек не из меркантильных соображений, а чтобы им помочь. В этой ситуации важно понять, что девочка пережила тяжёлую травму от действий родной матери, которая не занималась нормальным воспитанием детей, каждая женщина должна понимать, что детям нужна забота и любовь", - рассказала детский омбудсмен.