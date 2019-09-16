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РИА Новости

Омбудсмен объяснил, почему школьница в Башкирии могла утопить свою сестру

07:54 16.09.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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УФА, 16 сен - РИА Новости. Психологи считают, что школьница могла убить младшую сестру в башкирском Салавате из-за перенесённых психологических травм в детстве: мать девочки была лишена родительских прав и дети были переданы в приёмную семью, сказала РИА Новости уполномоченный по правам ребёнка в Башкирии Милана Скоробогатова.
Ранее следствие сообщало, что 13 сентября в башкирском городе Салавате 17-летняя школьница утопила 7-летнюю сестрёнку в тазике с водой за то, что девочка капризничала и мешала делать уроки. Подозреваемую задержали, завели уголовное дело об убийстве малолетней.
По данным детского омбудсмена, подозреваемая в убийстве девочка оказалась вместе с сестрой в приёмной семье в 2017 году, когда их мать лишили родительских прав.
"Когда девочек изъяли из родной семьи, они жили у родственницы, но женщине пришлось переехать в Краснодарский край и ее подруга, зная ситуацию, стала для девочек приёмной мамой", - рассказала Скоробогатова, отметив, что в семье кроме приёмных сестер воспитываются трое несовершеннолетних сыновей.
Автомобиль Следственного комитета РФ
15 сентября, 16:30Радио
Мешала делать уроки: в Башкирии девушку подозревают в убийстве сестры
"Семья очень хорошая, они взяли девочек не из меркантильных соображений, а чтобы им помочь. В этой ситуации важно понять, что девочка пережила тяжёлую травму от действий родной матери, которая не занималась нормальным воспитанием детей, каждая женщина должна понимать, что детям нужна забота и любовь", - рассказала детский омбудсмен.
По её словам, старшая девочка училась в 11 классе кадетской школы, ее младшая сестра в этом году пошла в первый класс. "Сейчас в случившемся разбираются следователи, психологическая экспертиза даст ответ на вопрос о причинах, способствовавших происшествию", - отметила собеседница.
3 мая, 17:51РИА Новости
Жителя Башкирии заподозрили в убийстве сестры
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