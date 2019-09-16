Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-16T09:04Z
https://ria.ru/20190916/1558717641.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155304/78/1553047889_751:743:3072:2048_1036x0_80_0_0_3a86ed4179b49e2e25e8c4d388a11384.jpg
РИА Новости

Цены на нефть взлетели на 10% на фоне снижения добычи в Саудовской Аравии

09:03 16.09.2019 (обновлено: 09:04 16.09.2019)
37184
© РИА Новости / Андрей Александров / Перейти в фотобанкНефтеперерабатывающий завод "Нафтан" в Новополоцке
Нефтеперерабатывающий завод Нафтан в Новополоцке
© РИА Новости / Андрей Александров
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Мировые цены на нефть растут на 10% в понедельник утром после атак беспилотников на инфраструктуру нефтегазовой компании Саудовской Аравии Saudi Aramco, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 07:36 мск цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднимается на 9,96%, до 66,22 доллара за баррель, а на сырье марки WTI — на 8,61%, до 59,52 доллара.
Нефтяные котировки находятся на максимальных уровнях с апреля-мая.
"Очевидно, это плохой день, если вы импортируете нефть. Вопрос не столько в том, кто или даже что стало причиной атак, но некоторые задаются вопросом, увидим ли мы атаки в дальнейшем", — приводит агентство Ассошиэйтед Пресс мнение аналитика Pepperstone Group Криса Вестона.
Дым от пожара на нефтеперерабатывающем заводе Saudi Aramco
15 сентября, 13:42РИА Новости
Эксперт рассказал, сколько продержится экспорт саудовской нефти без добычи

Атаки на саудовские нефтяные объекты

Саудовская Аравия — крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти — после субботней атаки на ее нефтяные объекты сократила производство более чем вдвое: на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки в примерно 9,8 миллиона. Из-за этого мировые цены на сырье подскочили в среднем на 12-13%, а иногда рост доходил и до 19%.
Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, взяли на себя ответственность за атаку. Отмечается, что они провели ее с помощью беспилотников.
Госсекретарь Майк Помпео заявил, что нет свидетельств того, что атака происходила из Йемена, и обвинил в ней непосредственно Тегеран. МИД Ирана назвал обвинения Помпео ложью.
Позднее Дональд Трамп заявил, что разрешил при необходимости выделить нефть из стратегического резерва США, чтобы стабилизировать рынок.
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе Aramco в Саудовской Аравии. 14 сентября 2019
15 сентября, 17:22РИА Новости
Эксперт предложил компенсировать нехватку саудовской нефти за счет ОПЕК+
1232081419
Обсудить 10
Атака на НПЗ в Саудовской АравииЦены на нефтьМеждународное энергетическое агентствоСаудовская АравияBrentСШАЭкономика
Рекомендуем
Павел Устинов, обвиняемый в нападении на бойца ОМОНа в ходе несанкционированной акции протеста 3 августа, во время оглашения приговора в зале заседаний Тверского суда Москвы. 16 сентября 2019
Устинова признали виновным в нападении на ОМОН на незаконной акции в Москве
РИА
Новости
Актриса Анастасия Заворотнюк на показе капсульной коллекции Ermanno Scervino for Bosco на открытии обновленного бутика Ermanno Scervino в ГУМе
Представителю Заворотнюк запретили комментировать состояние актрисы
Оператор по добыче нефти на нефтяном кусте
Цены на нефть взлетели из-за сокращения добычи в Саудовской Аравии
Газовое месторождение во Львовской области Украины
СМИ узнали о возможности поставок газа в Евросоюз без контракта с Украиной
Лента
новостей
Сотрудники офиса за работой. Архивное фото
В Минтруде готовят эксперимент по введению четырехдневной рабочей недели
Президент РФ Владимир Путин, президент Ирана Хасан Рухани и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи. 22 ноября 2017
"Война закончилась". Зачем Эрдогану новая встреча с Путиным
Доллары
"Долговое цунами": компании США занимают деньги рекордными темпами
Дым от пожара на нефтеперерабатывающем заводе Saudi Aramco
Эксперт рассказал, сколько продержится экспорт саудовской нефти без добычи
Буровая вышка на Самотлорском месторождении нефти и газа
Мировые цены на нефть выросли более чем на пятнадцать процентов
Путин процитировал Коран и предложил Саудовской Аравии закупить С-400
Путин предложил Саудовской Аравии купить С-300 или С-400
Акция протеста в Тегеране
Дело Болтона живет: Трампа готовят к войне с Ираном
Флаги России и Белоруссии. Архивное фото
Россия и Белоруссия интегрируют экономические системы, пишут СМИ
Нефтеперерабатывающий завод и нефтяной терминал компании Aramco в Саудовской Аравии
Эр-Рияд частично восстановил поставки после атак на нефтяные объекты
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:32Камчатские депутаты запретили продавать несовершеннолетним вейпы
06:28На продажу спиртных напитков могут ввести новые ограничения
06:16В Саратове возбуждено уголовное дело по факту изнасилования врача
05:47Полиция в США задержала девушку, угрожавшую устроить стрельбу в школе
05:40Маск объяснил, что имел в виду, когда назвал британского дайвера педофилом
05:25В Южной Корее обнаружены первые случаи заражения африканской чумой свиней
05:21Глава МИД Украины рассказал о "формуле Зеленского" по войне в Донбассе
05:03В Сирии военные обнаружили в пещере близ Хан-Шейхуна крупную базу боевиков
04:19Военные ВВО завершили работы в Комсомольске-на-Амуре, где спадает паводок
04:11Мать покойного актера Числова заявила, что ее выгнали из дома
03:59На учениях в Приморье "врага" обстреляют из "Тюльпанов" и "Гиацинтов"
03:35Электромобили могут получить право ездить по выделенной полосе с 2020 года
03:33Росатом хочет создать новый медицинский лазер для дробления камней в почках
03:31Saxo Bank назвал предвестников нового глобального кризиса
03:28Прокатчик в КНР отметил уникальность и очарование российского кино
03:24Депутат Госдумы предлагает признать рэп-баттл видом спорта
03:20Скабеева пошутила над "обрядом изгнания бесов" из Жириновского
03:19В КНДР может обитать группа из 20 амурских тигров, считает эксперт
03:14Члены еврейского фонда отметили очень низкий уровень антисемитизма в России
03:06Стала известна дата первого запуска британских спутников OneWeb с Байконура
Лента новостейМолния