Цены на нефть взлетели на 10% на фоне снижения добычи в Саудовской Аравии

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Мировые цены на нефть растут на 10% в понедельник утром после атак беспилотников на инфраструктуру нефтегазовой компании Саудовской Аравии Saudi Aramco, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 07:36 мск цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднимается на 9,96%, до 66,22 доллара за баррель, а на сырье марки WTI — на 8,61%, до 59,52 доллара.

Нефтяные котировки находятся на максимальных уровнях с апреля-мая.

"Очевидно, это плохой день, если вы импортируете нефть. Вопрос не столько в том, кто или даже что стало причиной атак, но некоторые задаются вопросом, увидим ли мы атаки в дальнейшем", — приводит агентство Ассошиэйтед Пресс мнение аналитика Pepperstone Group Криса Вестона.

Атаки на саудовские нефтяные объекты

Саудовская Аравия — крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти — после субботней атаки на ее нефтяные объекты сократила производство более чем вдвое: на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки в примерно 9,8 миллиона. Из-за этого мировые цены на сырье подскочили в среднем на 12-13%, а иногда рост доходил и до 19%.

Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, взяли на себя ответственность за атаку. Отмечается, что они провели ее с помощью беспилотников.

Госсекретарь Майк Помпео заявил, что нет свидетельств того, что атака происходила из Йемена, и обвинил в ней непосредственно Тегеран. МИД Ирана назвал обвинения Помпео ложью.