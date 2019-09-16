Зенитный ракетный полк Севфлота в Арктике перевооружили на ПВО С-400

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Зенитный ракетный полк Северного флота в Арктике перевооружен на новые системы ПВО С-400, сообщил начальник пресс-службы флота капитан 1-го ранга Вадим Серга.
"Зенитный ракетный полк противовоздушной обороны Северного флота, дислоцированный на острове Южный архипелага Новая Земля, полностью перевооружен на новые комплексы ПВО С-400", — сказал он.
Серга отметил, что личный состав полка прошел переобучение на новые системы и подготовлен к заступлению на боевое дежурство.
Зенитная ракетная система С-400 предназначена для уничтожения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения на дальности в несколько сотен километров, летящих во всем диапазоне высот. Подобные системы успешно эксплуатируются в условиях Крайнего Севера и Арктики и уже несколько лет стоят на боевом дежурстве по ПВО сил Северного флота в Кольском Заполярье.