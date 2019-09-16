Россия и Белоруссия планируют объединить налоговую систему, сообщают СМИ

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Россия и Белоруссия планируют в 2021 году перейти на единый Налоговый кодекс, создать единый регулятор энергетического рынка, объединить таможенную политику, унифицировать банковский надзор и валютный контроль, пишет газета " Россия и Белоруссия планируют в 2021 году перейти на единый Налоговый кодекс, создать единый регулятор энергетического рынка, объединить таможенную политику, унифицировать банковский надзор и валютный контроль, пишет газета " Коммерсант " со ссылкой на источники.

По данным издания, соответствующие положения содержатся в проекте двусторонней программы действий, который 6 сентября парафировали, то есть согласовали с возможностью незначительных изменений, премьеры двух стран. Как пишет газета, программа предполагает частичное объединение двух экономических систем с января 2021 года.

"Речь идет как минимум о едином Налоговом кодексе, внешнеторговом режиме и Гражданском кодексе, унифицированном учете собственности и сходных соцгарантиях, почти объединенном банковском надзоре, но с двумя центробанками, едином регуляторе рынков нефти, газа и электроэнергии и гармонизированном госрегулировании отраслей", - пишет "Коммерсант".

По его данным, предполагается, что единый Налоговый кодекс будет принят к 1 апреля 2021 года.

Согласно публикации, речь идет о частичной экономической интеграции на уровне не менее чем в Евросоюзе. Большая часть планов сторон заключается в представлении друг другу к 1 ноября 2019 года предложений по "дорожным картам" объединения экономик, подготовке законодательных шагов по интеграции к концу 2020 года, в большинстве случаев — начале работы в объединенном режиме с 1 января 2021 года, сообщает издание.

ЦБ России и Нацбанк Белоруссии также должны с 2021 года работать в рамках межгосударственного договора о единых принципах банковского и финансового надзора, а министерства экономики к 1 ноября 2019 года должны создать "дорожную карту", объединяющую отраслевое регулирование, перечисляет "Коммерсант".

"Об объединении эмиссионных банков и единой валюте речи в документе не идет, но о гармонизации макроэкономической политики, унификации валютного контроля, объединении платежных систем и, по крайней мере отчасти, едином режиме защиты инвестиций центробанки и минфины двух стран намерены договориться", - пишет издание.

"Еще два предмета суверенной политики будут объединены с 2021 года — это таможенная политика (вплоть до совместных таможенных рейдов, общей информсистемы и едва ли не общей таможенной службы) и энергополитика. В последнем случае документ прямо предполагает создание "единого регулятора" рынков газа, нефти, нефтепродуктов и электроэнергии — также без подробностей, описательным термином", - сообщает газета.