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РИА Новости

Россия и Белоруссия планируют объединить налоговую систему, сообщают СМИ

07:29 16.09.2019 (обновлено: 07:55 16.09.2019)
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Белоруссии Сергей Румас
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Белоруссии Сергей Румас
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Белоруссии Сергей Румас
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Россия и Белоруссия планируют в 2021 году перейти на единый Налоговый кодекс, создать единый регулятор энергетического рынка, объединить таможенную политику, унифицировать банковский надзор и валютный контроль, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.
По данным издания, соответствующие положения содержатся в проекте двусторонней программы действий, который 6 сентября парафировали, то есть согласовали с возможностью незначительных изменений, премьеры двух стран. Как пишет газета, программа предполагает частичное объединение двух экономических систем с января 2021 года.
"Речь идет как минимум о едином Налоговом кодексе, внешнеторговом режиме и Гражданском кодексе, унифицированном учете собственности и сходных соцгарантиях, почти объединенном банковском надзоре, но с двумя центробанками, едином регуляторе рынков нефти, газа и электроэнергии и гармонизированном госрегулировании отраслей", - пишет "Коммерсант".
По его данным, предполагается, что единый Налоговый кодекс будет принят к 1 апреля 2021 года.
Флаги России и Белоруссии. Архивное фото
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Россия и Белоруссия интегрируют экономические системы, пишут СМИ
Согласно публикации, речь идет о частичной экономической интеграции на уровне не менее чем в Евросоюзе. Большая часть планов сторон заключается в представлении друг другу к 1 ноября 2019 года предложений по "дорожным картам" объединения экономик, подготовке законодательных шагов по интеграции к концу 2020 года, в большинстве случаев — начале работы в объединенном режиме с 1 января 2021 года, сообщает издание.
ЦБ России и Нацбанк Белоруссии также должны с 2021 года работать в рамках межгосударственного договора о единых принципах банковского и финансового надзора, а министерства экономики к 1 ноября 2019 года должны создать "дорожную карту", объединяющую отраслевое регулирование, перечисляет "Коммерсант".
"Об объединении эмиссионных банков и единой валюте речи в документе не идет, но о гармонизации макроэкономической политики, унификации валютного контроля, объединении платежных систем и, по крайней мере отчасти, едином режиме защиты инвестиций центробанки и минфины двух стран намерены договориться", - пишет издание.
"Еще два предмета суверенной политики будут объединены с 2021 года — это таможенная политика (вплоть до совместных таможенных рейдов, общей информсистемы и едва ли не общей таможенной службы) и энергополитика. В последнем случае документ прямо предполагает создание "единого регулятора" рынков газа, нефти, нефтепродуктов и электроэнергии — также без подробностей, описательным термином", - сообщает газета.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Белоруссии Сергей Румас
14 сентября, 13:29Союзное государство
Премьеры Белоруссии и России обсудили по телефону интеграционную повестку
Она также перечисляет сферы, не затронутые программой: оборона, госбезопасность, суд, охрана правопорядка, образование, здравоохранение и наука, а также непосредственно госуправление.
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ЕвросоюзЦентральный Банк РФМинистерство финансов РФБелоруссияРоссияЭкономика
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