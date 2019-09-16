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РИА Новости

На Кунашире завершились переговоры с японской стороной по утилизации мусора

07:23 16.09.2019
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© РИА Новости / Андрей Шапран / Перейти в фотобанкВулкан Менделеева на острове Кунашир
Вулкан Менделеева на острове Кунашир
© РИА Новости / Андрей Шапран
Перейти в фотобанк
Вулкан Менделеева на острове Кунашир
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 16 сен – РИА Новости. Японская делегация из бизнесменов, представителей властей и экспертов в сфере утилизации мусора, которая в течение трех дней работала на Кунашире, завершила визит и отправилась на Хоккайдо, сообщила РИА Новости исполняющая обязанности первого вице-мэра Южно-Курильского района Елизавета Андреева.
Ранее исполняющий обязанности главы генерального консульства Японии на Сахалине Ясухико Симидзу рассказал РИА Новости, что на консультационных встречах с российской стороной японские специалисты и бизнесмены намеревались обсудить вопрос утилизации отходов и создание соответствующей инфраструктуры на южных Курилах.
"В 09.00 (01.00 мск) гости сели на теплоход "Этопирика", который через некоторое время взял курс на порт Немуро на Хоккайдо", - рассказала собеседница агентства.
По словам Андреевой, японскую делегацию возглавил начальник отдела окружающей среды министерства экономики, торговли и промышленности правительства Японии Цуёси Камидзё. "В ее составе были также представитель МИД Японии Сюндзи Ямада, сотрудники трех японских фирм и специалист из администрации округа Немуро. Гости посетили контейнерные площадки для сбора мусора, полигоны по утилизации твердых бытовых отходов, промышленные объекты, где проводится утилизация отходов. Они побывали еще в котельных Южно-Курильска и посмотрели возможные площадки под строительство мусоросжигательного завода", - отметила вице-мэр.
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Пребывание на Кунашире для гостей из Японии завершилось экологическим маршрутом на кальдеру вулкана Головнина и прощальным ужином, на котором стороны обменялись памятными сувенирами и подарками. "Члены делегации поблагодарили руководство муниципалитета за теплый прием", - заключила Андреева.
В конце августа группа чиновников из администрации Сахалинской области и бизнесменов Кунашира посетила в Японии мусоросжигательные и перерабатывающие объекты для реализации одного из направлений двустороннего сотрудничества на южных Курилах в сокращении там отходов.
В декабре 2016 года во время визита президента РФ Владимира Путина в Японию была достигнута договоренность обсудить возможность совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах. В феврале 2017 года при МИД Японии был создан совет по совместной экономической деятельности. В 2017 и 2018 годах состоялись поездки представителей правительственных и бизнес-кругов Японии на Курилы, чтобы на месте изучить конкретные перспективы проектов. Согласно договоренности, эта деятельность не должна нарушать юридические позиции обеих стран. Осуществление совместных проектов рассматривается по таким направлениям, как марикультура, тепличное хозяйство, туризм, ветроэнергетика и переработка мусора.
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