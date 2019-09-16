На Кунашире завершились переговоры с японской стороной по утилизации мусора

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 16 сен – РИА Новости. Японская делегация из бизнесменов, представителей властей и экспертов в сфере утилизации мусора, которая в течение трех дней работала на Кунашире, завершила визит и отправилась на Хоккайдо, сообщила РИА Новости исполняющая обязанности первого вице-мэра Южно-Курильского района Елизавета Андреева.

Ранее исполняющий обязанности главы генерального консульства Японии на Сахалине Ясухико Симидзу рассказал РИА Новости, что на консультационных встречах с российской стороной японские специалисты и бизнесмены намеревались обсудить вопрос утилизации отходов и создание соответствующей инфраструктуры на южных Курилах.

"В 09.00 (01.00 мск) гости сели на теплоход "Этопирика", который через некоторое время взял курс на порт Немуро на Хоккайдо", - рассказала собеседница агентства.

По словам Андреевой, японскую делегацию возглавил начальник отдела окружающей среды министерства экономики, торговли и промышленности правительства Японии Цуёси Камидзё. "В ее составе были также представитель МИД Японии Сюндзи Ямада, сотрудники трех японских фирм и специалист из администрации округа Немуро. Гости посетили контейнерные площадки для сбора мусора, полигоны по утилизации твердых бытовых отходов, промышленные объекты, где проводится утилизация отходов. Они побывали еще в котельных Южно-Курильска и посмотрели возможные площадки под строительство мусоросжигательного завода", - отметила вице-мэр.

Пребывание на Кунашире для гостей из Японии завершилось экологическим маршрутом на кальдеру вулкана Головнина и прощальным ужином, на котором стороны обменялись памятными сувенирами и подарками. "Члены делегации поблагодарили руководство муниципалитета за теплый прием", - заключила Андреева.

В конце августа группа чиновников из администрации Сахалинской области и бизнесменов Кунашира посетила в Японии мусоросжигательные и перерабатывающие объекты для реализации одного из направлений двустороннего сотрудничества на южных Курилах в сокращении там отходов.