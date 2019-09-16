Автобус съехал в кювет под Красноярском, 11 человек госпитализированы

КРАСНОЯРСК, 16 сен - РИА Новости. Автобус с пассажирами съехал в кювет в Сухобузимском районе Красноярского края, пострадали 11 человек, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

"Госавтоинспекторы выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с автобусом, в котором пострадали 11 человек. По предварительным данным, водитель автобуса ПАЗ перевозил рабочих птицефабрики в поселке Миндерла. Двигаясь в черте населенного пункта, он не справился с управлением и допустил съезд в кювет слева по ходу движения", - говорится в сообщении.