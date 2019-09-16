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РИА Новости

Автобус съехал в кювет под Красноярском, 11 человек госпитализированы

06:57 16.09.2019
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© Фото пресс-службы УМВД России по Орловской областиАвтобус с пассажирами вылетел в кювет
Автобус с пассажирами вылетел в кювет
© Фото пресс-службы УМВД России по Орловской области
Автобус с пассажирами вылетел в кювет. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 16 сен - РИА Новости. Автобус с пассажирами съехал в кювет в Сухобузимском районе Красноярского края, пострадали 11 человек, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.
"Госавтоинспекторы выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с автобусом, в котором пострадали 11 человек. По предварительным данным, водитель автобуса ПАЗ перевозил рабочих птицефабрики в поселке Миндерла. Двигаясь в черте населенного пункта, он не справился с управлением и допустил съезд в кювет слева по ходу движения", - говорится в сообщении.
В ведомстве сообщили, что водитель был трезв.
В момент ДТП в автобусе находились 23 человека, 11 пассажиров были доставлены в районную больницу с травмами различной степени тяжести.
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
14 сентября, 20:50РИА Новости
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Сотрудники полиции проводят доследственную проверку.
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