Россия и Белоруссия интегрируют экономические системы, пишут СМИ

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Россия и Белоруссия планируют перейти на единые налоговый и гражданский кодексы в рамках интеграции своих экономических систем с января 2021 года, пишет газета Россия и Белоруссия планируют перейти на единые налоговый и гражданский кодексы в рамках интеграции своих экономических систем с января 2021 года, пишет газета "Коммерсант"

Отмечается, что Москва и Минск также намерены унифицировать учет собственности, почти полностью объединить банковский надзор при сохранении двух Центробанков, ввести единый регулятор рынков нефти, газа и электроэнергии и установить гармонизированное государственное регулирование отраслей.

Издание подчеркивает, что такая степень экономической интеграции выше, чем у Европейского союза, и добавляет, что с 2022 года речь может идти о фактически конфедеративном государстве, которое тем не менее не будет равноправным для обеих сторон, поскольку российская экономика в 29 раз крупнее белорусской.

Ранее глава Минэкономики республики Дмитрий Крутой сообщал, что, пока позиции сторон согласованы на 80%, оставшаяся часть вопросов носит лишь "принципиальный характер".

Договор об интеграции

В конце 2018 года Минск и Москва договорились о создании рабочей группы по урегулированию проблемных вопросов и развитию интеграции.

Этим летом состоялись переговоры Лукашенко и Путина.

Было решено к 1 ноября разработать около 28 дорожных карт по интеграции в различных сферах, к середине 2020-го — унифицированное законодательство, а с 2021 года запустить на единых правилах нефтегазовый, промышленный, сельскохозяйственный и транспортный рынки.