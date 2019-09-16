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РИА Новости
Союзное государство

Россия и Белоруссия интегрируют экономические системы, пишут СМИ

06:58 16.09.2019 (обновлено: 15:04 16.09.2019)
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© РИА Новости / Андрей Александров / Перейти в фотобанкФлаги России и Белоруссии. Архивное фото
Флаги России и Белоруссии. Архивное фото
© РИА Новости / Андрей Александров
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Россия и Белоруссия планируют перейти на единые налоговый и гражданский кодексы в рамках интеграции своих экономических систем с января 2021 года, пишет газета "Коммерсант".
Отмечается, что Москва и Минск также намерены унифицировать учет собственности, почти полностью объединить банковский надзор при сохранении двух Центробанков, ввести единый регулятор рынков нефти, газа и электроэнергии и установить гармонизированное государственное регулирование отраслей.
21 июня 2019. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время встречи в Минске с премьер-министром Белоруссии Сергеем Румасом. 21 июня 2019
21 июня, 19:04Союзное государство
Россия и Белоруссия говорят об интеграции на одном языке, заявил Медведев
Издание подчеркивает, что такая степень экономической интеграции выше, чем у Европейского союза, и добавляет, что с 2022 года речь может идти о фактически конфедеративном государстве, которое тем не менее не будет равноправным для обеих сторон, поскольку российская экономика в 29 раз крупнее белорусской.
Ранее глава Минэкономики республики Дмитрий Крутой сообщал, что, пока позиции сторон согласованы на 80%, оставшаяся часть вопросов носит лишь "принципиальный характер".
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин на стенде МИА Россия сегодня в первый день ПМЭФ
9 августа, 15:12Союзное государство
Орешкин заявил о снятии принципиальных разногласий по интеграции с Минском

Договор об интеграции

В конце 2018 года Минск и Москва договорились о создании рабочей группы по урегулированию проблемных вопросов и развитию интеграции.
Этим летом состоялись переговоры Лукашенко и Путина.
Было решено к 1 ноября разработать около 28 дорожных карт по интеграции в различных сферах, к середине 2020-го — унифицированное законодательство, а с 2021 года запустить на единых правилах нефтегазовый, промышленный, сельскохозяйственный и транспортный рынки.
При этом Лукашенко предложил снять все спорные вопросы и подготовить программу действий до 8 декабря 2019 года.
Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации
21 июля, 20:56Союзное государство
Матвиенко оценила необходимость создания единой валюты России и Белоруссии
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Союзное государствоПравительство РоссииБелоруссияРоссияВ миреЭкономика
Популярные комментарии
"создать единые Налоговый и Гражданский кодексы" теперь ещё и белорусов грабить начнут.
16 сентября, 08:33
Евгений Геннадьевич
5012154118
Во все времена любая небольшая страна могла выжить только при протекции большого и сильного государства. Исторически было три способа протекции. 1) Колониальный - силовой захват, который себя дискредитировал и изжил, т.к. отношения с метрополией были всегда напряженными. 2) Союзнический. Плюсы: независимость от сильного. Минусы: сильный всегда в первую очередь думает о своих интересах. 3) Вхождение в состав большого государства. Из минусов - только потеря суверенитета и власти правителей малого. По пути добровольного вступления шли половина республик бывшего СССР. И на самом деле получили очень многое, от искоренения безграмотности и голода, до построения промышленных кластеров. Так что Батька реально заботится о людях.
16 сентября, 08:35
sam rud
122210118
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