Греческая делегация прибыла с визитом в Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости. Греческая делегация прибыла в Крым, цель визита - обсуждение ряда проектов в культурной сфере, сообщил президент Фонда содействия развитию науки, культуры и кино "Одиссей" Одиссей Пипия.

"В Крым с культурной миссией прибыла делегация из Греции. В рамках визита мы обсудим вопросы реализации совместного международного проекта, который включает в себя съемку серии документальных фильмов, - сказал РИА Новости Пипия.

По его словам, фильмы будут посвящены истории греков Крыма.

В состав делегации, по словам собеседника агентства, вошли три человека, в том числе бывший заместитель министра обороны Греции, заместитель председателя Международной ассоциации "Друзья Крыма" Константинос Ираклис Исихос.