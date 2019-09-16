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РИА Новости

Тропический шторм "Умберто" усилился до урагана и идет на Бермуды

06:43 16.09.2019 (обновлено: 06:49 16.09.2019)
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© AP Photo / Mark TatemПоследствия урагана Николь на Бермудских островах
Последствия урагана Николь на Бермудских островах
© AP Photo / Mark Tatem
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Тропический шторм "Умберто" в Атлантическом океане усилился до урагана, сообщает Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC).
По данным метеорологов, максимальная скорость ветра урагана достигла 120 километров в час. Скорость его движения составляет 4,8 километра в час. Сейчас "Умберто" в 1260 километрах к западу от Бермудских островов и движется в их сторону.
"Умберто" - девятый атлантический шторм в нынешнем сезоне и третий, достигший силы урагана. Жертвой урагана "Барри" стал один человек в США, жертвами мощнейшего урагана "Дориан" - более 50 человек на Багамах.
Тропический шторм
14 сентября, 06:51РИА Новости
В Атлантическом океане сформировался тропический шторм "Умберто"
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Земля - РИА НаукаСШАБагамыВ мире
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