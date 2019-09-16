Тропический шторм "Умберто" усилился до урагана и идет на Бермуды

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Тропический шторм "Умберто" в Атлантическом океане усилился до урагана, сообщает Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC).

По данным метеорологов, максимальная скорость ветра урагана достигла 120 километров в час. Скорость его движения составляет 4,8 километра в час. Сейчас "Умберто" в 1260 километрах к западу от Бермудских островов и движется в их сторону.