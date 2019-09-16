Искать пропавший в Якутии вертолет Eurocopter будут 4 воздушных судна

ЯКУТСК, 16 сен – РИА Новости. Поиски пропавшего в Якутии вертолета Eurocopter проведут четыре борта, из Якутска готов вылететь Ми-8 хабаровского авиационно-спасательного центра, сообщает пресс-служба управления МЧС по республике.

Утром 15 сентября стало известно, что Eurocopter, выполнявший полеты в Оймяконском и Томпонском районах, не выходит на связь. На борту находились пилот и два пассажира. В воскресенье искать его вылетели два вертолета.

В воскресенье с воздуха обследовали 220 квадратных километров. сообщает МЧС. Поиски осложняются плохой погодой и отсутствием информации о плане полета пропавшего воздушного судна.