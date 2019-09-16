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РИА Новости

Искать пропавший в Якутии вертолет Eurocopter будут 4 воздушных судна

06:30 16.09.2019
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© Фото : Airbus HelicoptersВертолет Eurocopter H225 (EC225)
Вертолет Eurocopter H225 (EC225)
© Фото : Airbus Helicopters
ЯКУТСК, 16 сен – РИА Новости. Поиски пропавшего в Якутии вертолета Eurocopter проведут четыре борта, из Якутска готов вылететь Ми-8 хабаровского авиационно-спасательного центра, сообщает пресс-служба управления МЧС по республике.
Утром 15 сентября стало известно, что Eurocopter, выполнявший полеты в Оймяконском и Томпонском районах, не выходит на связь. На борту находились пилот и два пассажира. В воскресенье искать его вылетели два вертолета.
В воскресенье с воздуха обследовали 220 квадратных километров. сообщает МЧС. Поиски осложняются плохой погодой и отсутствием информации о плане полета пропавшего воздушного судна.
"Силы и средства главного управления МЧС России по республике Саха (Якутия) приведены в готовность, воздушное судно Ми-8 хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России находится в аэропорту города Якутска. На 16.09.2019 год запланированы поисково-спасательные работы четырех воздушных бортов якутской территориальной подсистемы РСЧС с радиусом поисковых работ до 50 километров от последней точки отслеживания", - рассказали в пресс-службе.
Вертолет Eurocopter АS-365
15 сентября, 09:20Радио
Перестал выходить на связь: в Якутии пропал вертолет
600213
EurocopterРоссияЯкутияБезопасностьПроисшествия
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