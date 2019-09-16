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РИА Новости
Культура

Прокатчик рассказал, что в КНР олимпийцев обязали смотреть "Движение вверх"

06:29 16.09.2019
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© Фото предоставлено Централ Партнершип Кадр из фильма "Движение вверх", 2017
Кадр из фильма Движение вверх, 2017
© Фото предоставлено Централ Партнершип
Кадр из фильма "Движение вверх", 2017
ПЕКИН, 16 сен – РИА Новости. Государственное управления по спорту КНР обязало всех спортсменов, которые готовятся к Олимпийским играм, посмотреть российский фильм "Движение вверх", рассказала РИА Новости прокатчик картины, генеральный директор компании First Insight Production Дэн Лэй.
Картина "Движение вверх" режиссера Антона Мегердичева стал самым кассовым российским фильмом в Китае за всю историю, а также самой рейтинговой в этом году зарубежной картиной, получив рейтинг 9,4. Кассовые сборы картины, показ которой проходил с 13 июня по 13 августа, составили 90 миллионов юаней (около 13 миллионов долларов). Фильм стал второй по сборам спортивной драмой, уступив лишь индийской картине "Дангал".
Дэй Лэй рассказала, что особую роль в том, что российская картина попала в китайский прокат, сыграл известный китайский баскетболист, а ныне президент Китайской баскетбольной Яо Мин, которому очень понравился фильм.
"После того как мы получили право на показ, Яо Мин предложил показать фильм мужской сборной Китая по баскетболу, которая находилась на сборах, для поднятия морального духа. Он передал этот вопрос в государственное управление по спорту, то есть высшее спортивное ведомство Китая. После этого управление распространило директиву, то есть обязательный к исполнению документ, в котором говорилось, что все, кто готовится принять участие в Олимпийских играх, должны посмотреть этот фильм", - рассказала Дэн Лэй.
Кадр из фильма Движение вверх
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Она считает, что для китайских спортсменов этот фильм служит стимулом для поднятия морального духа в борьбе за медали. Прокатчик рассказала, что перед тем, как картина вышла в широкий прокат в Китае, ее на закрытых показах демонстрировали известным китайским баскетбольным комментаторам, игрокам и тренерам, которые оценили фильм очень хорошо.
"На самом деле мы вообще никак не рекламировали и не продвигали этот фильм, мы его просто показывали. Мы просмотрели этот фильм наверное больше десяти раз, но каждый раз испытывали такой душевный подъем и энтузиазм", - добавила Дэн Лэй.
На сайте самого государственного управления по спорту опубликованы несколько сообщений с фотографиями, как члены различных спортивных команд совместно смотрят и обсуждают фильм.
"Движение вверх" рассказывает о сенсационной победе советской сборной по баскетболу на Олимпиаде-72 в Мюнхене. Роль тренера исполнил Владимир Машков, в фильме также снимались Андрей Смоляков, Марат Башаров и Сергей Гармаш.
Кадр из фильма Движение вверх, 2017
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