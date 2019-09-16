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РИА Новости
Культура

Джеки Чан по-русски извинился перед фанатами, что не смог приехать в Москву

06:26 16.09.2019 (обновлено: 10:21 16.09.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкКитайский актер Джеки Чан
Китайский актер Джеки Чан
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Китайский актер Джеки Чан. Архивное фото
ПЕКИН, 16 сен — РИА Новости. Всемирно известный актер Джеки Чан в понедельник извинился перед российскими поклонниками, что не смог приехать в Москву на премьеру российско-китайского фильма "Тайна печати дракона", видеообращение к российским зрителям транслировалось телеканалом CGTN.
Премьера фильма состоялась 11 сентября в кинотеатре "Октябрь", однако накануне события стало известно, что Джеки Чан не сможет приехать в Москву из-за непредвиденных изменений в графике.
"Хочу поприветствовать друзей из русскоязычных регионов и моих поклонников, я знаю, что недавно должен был поехать в Россию и встретиться с вами, но по ряду причин, к великому сожалению, я не смог поехать, извините, пожалуйста", — сказал Джеки Чан в своем видеообращении.
После этого он сказал "прошу прощения" и на русском языке.
Актеры Джеки Чан и Арнольд Шварценеггер
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"Я знаю, что вы в социальных сетях, например в Weibo, пишете, что вы любите меня, но я тоже вас люблю. Спасибо большое за вашу многолетнюю поддержку", — сказал актер.
После чего с улыбкой и опять же по-русски воскликнул: "Я вас люблю!"
Знаменитый актер также поздравил российских друзей с 70-й годовщиной установления дипломатических отношений между Москвой и Пекином, и пожелал, чтобы дружба между Россией и Китаем длилась вечно.
"Тайна печати дракона" — вторая часть франшизы режиссера Олега Степченко о приключениях путешественника и картографа Джонатана Грина (Джейсон Флеминг). Первая часть киносаги называлась "Вий 3D" по мотивам повестей Николая Гоголя.
По сюжету "Тайны печати дракона" Джонатан Грин получает от Петра I поручение изготовить карты Дальнего Востока. Во время этого странствия европейский ученый попадает в Китай и сталкивается с таинственными существами, которые, казалось бы, существуют лишь в мифах и преданиях. В картине снимались актеры из России, Китая, Америки, Англии, том числе Арнольд Шварценеггер, Джеки Чан, Чарльз Дэнс и Рутгер Хауэр.
Кадр из фильма Тайна печати дракона
10 сентября, 19:54Культура
Джеки Чан не приедет в Россию на премьеру фильма "Тайна печати дракона"
1965412210
КультураWeiboДжеки ЧанАрнольд ШварценеггерНиколай ГогольРоссияСША
Популярные комментарии
Да ладно, небось в Штатах намекнули, что САНКЦИИ...будут.
16 сентября, 10:41
ПАПров Агиценович Зак
1200113
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