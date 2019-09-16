Джеки Чан по-русски извинился перед фанатами, что не смог приехать в Москву

ПЕКИН, 16 сен — РИА Новости. Всемирно известный актер Джеки Чан в понедельник извинился перед российскими поклонниками, что не смог приехать в Москву на премьеру российско-китайского фильма "Тайна печати дракона", видеообращение к российским зрителям транслировалось телеканалом Всемирно известный актер Джеки Чан в понедельник извинился перед российскими поклонниками, что не смог приехать в Москву на премьеру российско-китайского фильма "Тайна печати дракона", видеообращение к российским зрителям транслировалось телеканалом CGTN

Премьера фильма состоялась 11 сентября в кинотеатре "Октябрь", однако накануне события стало известно, что Джеки Чан не сможет приехать в Москву из-за непредвиденных изменений в графике.

"Хочу поприветствовать друзей из русскоязычных регионов и моих поклонников, я знаю, что недавно должен был поехать в Россию и встретиться с вами, но по ряду причин, к великому сожалению, я не смог поехать, извините, пожалуйста", — сказал Джеки Чан в своем видеообращении.

После этого он сказал "прошу прощения" и на русском языке.

"Я знаю, что вы в социальных сетях, например в Weibo, пишете, что вы любите меня, но я тоже вас люблю. Спасибо большое за вашу многолетнюю поддержку", — сказал актер.

После чего с улыбкой и опять же по-русски воскликнул: "Я вас люблю!"

Знаменитый актер также поздравил российских друзей с 70-й годовщиной установления дипломатических отношений между Москвой и Пекином, и пожелал, чтобы дружба между Россией и Китаем длилась вечно.

"Тайна печати дракона" — вторая часть франшизы режиссера Олега Степченко о приключениях путешественника и картографа Джонатана Грина (Джейсон Флеминг). Первая часть киносаги называлась "Вий 3D" по мотивам повестей Николая Гоголя.