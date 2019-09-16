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РИА Новости

В Красноярске завели уголовное дело после убившего 8 человек пожара

05:42 16.09.2019 (обновлено: 05:43 16.09.2019)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСотрудники пожарной службы на месте пожара в жилом доме на Никитском бульваре в Москве. 4 февраля 2019
Сотрудники пожарной службы на месте пожара в жилом доме на Никитском бульваре в Москве. 4 февраля 2019
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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КРАСНОЯРСК, 16 сен - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после пожара в жилом доме в Красноярске, в котором погибли восемь человек, в том числе четыре ребенка, сообщили РИА Новости в управлении СК по Красноярскому краю.
Ранее сообщалось, что среди погибших были хозяева и гости квартиры. Основная версия причины – короткое замыкание в старой электропроводке.
"По факту гибели людей на пожаре возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Следователи работают на месте происшествия", - сказал собеседник.
Пожар в жилом доме в Красноярске 16 сентября 2019
01:27РИА Новости
В Красноярске восемь человек, включая четырех детей, погибли при пожаре
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Следственный комитет РФКрасноярский крайПроисшествия
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