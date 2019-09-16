В Красноярске завели уголовное дело после убившего 8 человек пожара

КРАСНОЯРСК, 16 сен - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после пожара в жилом доме в Красноярске, в котором погибли восемь человек, в том числе четыре ребенка, сообщили РИА Новости в управлении СК по Красноярскому краю.
Ранее сообщалось, что среди погибших были хозяева и гости квартиры. Основная версия причины – короткое замыкание в старой электропроводке.
"По факту гибели людей на пожаре возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Следователи работают на месте происшествия", - сказал собеседник.