Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-16T05:40Z
https://ria.ru/20190916/1558716973.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/152329/59/1523295963_0:160:3076:1890_1036x0_80_0_0_33eaa2f5ef3a1e41b7ff465d975d96f6.jpg
РИА Новости

Инцидент с Boeing в Краснодаре возник по вине пилотов, сообщает прокуратура

05:40 16.09.2019
147
© РИА Новости / Георгий Зимарев / Перейти в фотобанкСамолет Boeing 737-800 авиакомпании Pegasus Airlines совершает посадку на новую взлетно-посадочную полосу Международного аэропорта Краснодар
Самолет Boeing 737-800 авиакомпании Pegasus Airlines совершает посадку на новую взлетно-посадочную полосу Международного аэропорта Краснодар
© РИА Новости / Георгий Зимарев
Перейти в фотобанк
НОВОСИБИРСК, 16 сен – РИА Новости. Июньский инцидент с пассажирским самолетом Boeing 737-800 авиакомпании "Глобус" в аэропорту Краснодара, когда лайнер хвостовой частью коснулся взлетно-посадочной полосы, произошел по причине ошибки пилотирования, сообщает в понедельник Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
Инцидент произошел 14 июня текущего года при выполнении авиакомпанией "Глобус" рейса по маршруту Москва (Домодедово) – Краснодар. Новосибирская транспортная прокуратура провела проверку.
"Установлено, что в процессе посадки в аэропорту Краснодара пассажирский самолет Boeing 737-800 коснулся хвостовой частью фюзеляжа поверхности взлетно-посадочной полосы, что привело к повреждениям обшивки и элементов воздушного судна. На его борту находились 170 пассажиров и шесть членов экипажа, никто из которых не пострадал", - говорится в сообщении.
По данным прокуратуры, причинами авиационного инцидента явились "допущенные экипажем ошибки пилотирования, а также ненадлежащее использование требований Федеральных авиационных правил о выполнении полетов в гражданской авиации".
Самолет Boeing 757 авиакомпании Azur Air. Архивное фото
22 июня 2016, 08:44РИА Новости
Boeing, летевший в Тунис, сел в аэропорту Краснодара из-за неисправностиПосадка самолета Boeing 757-200 авиакомпании Azur Air прошла в штатном режиме.
В этой связи Новосибирский транспортный прокурор внес гендиректору ООО "Глобус" представление об устранении нарушений, по результатам рассмотрения которого членов экипажа привлекли к дисциплинарной ответственности. Кроме того, командир и второй пилот были оштрафованы за повреждение самолета по административной статье "Действия, угрожающие безопасности полетов".
100012
Обсудить 0
Boeing 737-800Домодедово (аэропорт)НовосибирскКраснодарПроисшествия
Рекомендуем
Морской порт в Баку
Российско-туркменские круизные туры планируют запустить в 2020 году
РИА
Новости
Оператор по добыче нефти на нефтяном кусте
Мировые цены на нефть значительно выросли
Грибы опята
Так ли безобидны опята: ученые расшифровали геном сибирского "хищника"
Передвижной лечебно-диагностический комплекс, переданный в Областной центр медицинской профилактики и реабилитации Калининградской области
Прививками от гриппа планируется охватить свыше 45% россиян
Лента
новостей
Нефтяная вышка
Белый дом пригрозил ответить на атаки на саудовские нефтяные объекты
Антропоморфный робот Skybot F-850 с космонавтом Роскосмоса Алексеем Овчининым на борту МКС
"Роскосмос" может вернуть огнестрельное оружие в экипировку космонавтов
Стартовый стол космодрома Куру во Французской Гвиане
Следующий пуск ракеты "Союз" с космодрома "Куру" состоится 17 декабря
На месте падения небольшого самолета на здание пекарни в Боготе, Колумбия
В Колумбии погибли семь человек в результате падения небольшого самолета
Добыча нефти
Мировые цены на нефть выросли на 12%
Президент США Дональд Трамп
Трамп разрешил использовать резервы США для поддержания нефтяного рынка
Платежные квитанции за услуги ЖКХ
Стало известно, где в России больше всего платят за ЖКУ
Дым от пожара на нефтеперерабатывающем заводе Aramco в Саудовской Аравии. 14 сентября 2019
В США объяснили, почему считают Иран виновным в атаках на саудовские НПЗ
Скорая помощь
В Калининградской области туриста смыло волной в море
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:49В России готовят эксперимент по четырехдневной рабочей неделе
05:46На Сахалине сотрудника Росгвардии убили за замечание о курении
05:42В Красноярске завели уголовное дело после убившего 8 человек пожара
05:40Инцидент с Boeing в Краснодаре возник по вине пилотов, сообщает прокуратура
05:28Пожаров в красноярской тайге не осталось
05:27Инаугурация избранного губернатора Забайкалья Осипова пройдет в четверг
05:24Экологи ВВО собрали более 200 тонн металлолома в Охотском море
05:22В Перу приготовили самый большой в мире салат из артишоков
05:11В Сирии пункт пропуска "Суран" теперь работает в обоих направлениях
05:08Убивший 8 человек пожар в Красноярске начался из-за замыкания проводки
04:52Ким Чен Ын предложил Трампу встретиться в Пхеньяне, пишут СМИ
04:36Кардиолог назвал опасные позы для сна
04:09Глава Nissan Саикава ушел в отставку, его замена будет в октябре
04:07Прокуратура нашла нарушения при вылове китов коренными жителями на Чукотке
03:53Стало известно, какую услугу россияне все чаще ищут на "Авито"
03:44Оперативники пресекли деятельность осужденного, призывавшего к терроризму
03:39Создатели финпирамид все чаще обещают россиянам прибыль с реального бизнеса
03:32NI рассказал о "сумасшедшем плане НАТО" потопить российские подлодки
03:31Эксперт рассказал, сколько времени россиянки проводят в декретном отпуске
03:31Оплата товаров по QR-коду в интернете стала доступна для россиян
Лента новостейМолния