Пожаров в красноярской тайге не осталось

Вертолет Ми-8 с водосливной системой для забора воды в открытых водоемах во время тушения лесных пожаров в Богучанском районе Красноярского края

КРАСНОЯРСК, 16 сен - РИА Новости. Таежных пожаров, несколько месяцев бушевавших в Красноярском крае, больше нет, сообщает региональный лесопожарный центр.

По информации ведомства, в воскресенье в крае горело 24 гектара леса в зоне контроля.

"По оперативной информации лесопожарного центра на 09.00 (05.00 мск) 16 сентября, на территории края лесных пожаров не зарегистрировано", - говорится в сообщении.