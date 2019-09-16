Пожаров в красноярской тайге не осталось

КРАСНОЯРСК, 16 сен - РИА Новости. Таежных пожаров, несколько месяцев бушевавших в Красноярском крае, больше нет, сообщает региональный лесопожарный центр.
По информации ведомства, в воскресенье в крае горело 24 гектара леса в зоне контроля.
"По оперативной информации лесопожарного центра на 09.00 (05.00 мск) 16 сентября, на территории края лесных пожаров не зарегистрировано", - говорится в сообщении.
В пятницу сообщалось, что в крае прекращено действие режима ЧС, введенное из-за ситуации в лесах 2 июля.