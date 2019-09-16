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РИА Новости

Пожаров в красноярской тайге не осталось

05:28 16.09.2019
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВертолет Ми-8 с водосливной системой для забора воды в открытых водоемах во время тушения лесных пожаров в Богучанском районе Красноярского края
Вертолет Ми-8 с водосливной системой для забора воды в открытых водоемах во время тушения лесных пожаров в Богучанском районе Красноярского края
© РИА Новости / Александр Кряжев
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КРАСНОЯРСК, 16 сен - РИА Новости. Таежных пожаров, несколько месяцев бушевавших в Красноярском крае, больше нет, сообщает региональный лесопожарный центр.
По информации ведомства, в воскресенье в крае горело 24 гектара леса в зоне контроля.
"По оперативной информации лесопожарного центра на 09.00 (05.00 мск) 16 сентября, на территории края лесных пожаров не зарегистрировано", - говорится в сообщении.
В пятницу сообщалось, что в крае прекращено действие режима ЧС, введенное из-за ситуации в лесах 2 июля.
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