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РИА Новости

Экологи ВВО собрали более 200 тонн металлолома в Охотском море

05:24 16.09.2019 (обновлено: 05:25 16.09.2019)
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© РИА Новости / Юрий ЛушинЭкологический взвод ВВО очистил остров Большой Шантар от металлолома
Экологический взвод ВВО очистил остров Большой Шантар от металлолома
© РИА Новости / Юрий Лушин
ХАБАРОВСК, 16 сен - РИА Новости. Военные экологи завершили сезон очистки от металлолома острова Врангеля в Арктике и острова Большой Шантар в Охотском море, собрав более 200 тонн металлического мусора, сообщает пресс-служба Восточного военного округа (ВВО) в понедельник.
Ранее сообщалось, что работы по очистке островов из-за климатических условий возможны только в течение нескольких летних месяцев.
"Завершены работы на островах Врангеля и Большой Шантар. Военные экологи спрессовали более 1,7 тысячи единиц пустых металлических бочек общим весом около 55 тонн на острове Большой Шантар, и демонтировали одно ветхое строение. На острове Врангеля собрано и упаковано в специальные контейнеры более 150 тонн металлолома, а также проведена рекультивация около 2 гектаров земли", - говорится в сообщении.
Отмечается, что вывезти металлолом с острова Врангеля планируется до конца этого года, с острова Большой Шантар в следующем году. Экологи и оборудование уже вывезены с островов вертолетами.
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Остров Большой Шантар входит в Шантарский архипелаг в Охотском море. В 2013 году там учрежден национальный парк "Шантарские острова". На островах сохранилась природа практически в первозданном виде. Здесь обитают 240 видов птиц, 30 из которых занесены в Красную книгу России. На островах находятся лежбища краснокнижных тюленей — сивуча и ларги, вблизи архипелага регулярно замечают китов.
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