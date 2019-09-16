Экологи ВВО собрали более 200 тонн металлолома в Охотском море

ХАБАРОВСК, 16 сен - РИА Новости. Военные экологи завершили сезон очистки от металлолома острова Врангеля в Арктике и острова Большой Шантар в Охотском море, собрав более 200 тонн металлического мусора, сообщает пресс-служба Восточного военного округа (ВВО) в понедельник.

Ранее сообщалось, что работы по очистке островов из-за климатических условий возможны только в течение нескольких летних месяцев.

"Завершены работы на островах Врангеля и Большой Шантар. Военные экологи спрессовали более 1,7 тысячи единиц пустых металлических бочек общим весом около 55 тонн на острове Большой Шантар, и демонтировали одно ветхое строение. На острове Врангеля собрано и упаковано в специальные контейнеры более 150 тонн металлолома, а также проведена рекультивация около 2 гектаров земли", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вывезти металлолом с острова Врангеля планируется до конца этого года, с острова Большой Шантар в следующем году. Экологи и оборудование уже вывезены с островов вертолетами.

Остров Врангеля находится в Северном Ледовитом океане между Восточно-Сибирским и Чукотским морями. Остров входит в состав одноименного заповедника и является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. С октября 2014 года на острове Врангеля на дежурстве по охране воздушных рубежей России находятся подразделения Восточного военного округа. До 1990-х годов на острове также находились воинские части.