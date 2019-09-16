В Перу приготовили самый большой в мире салат из артишоков

Салат, помимо сердцевины артишоков, состоял из моркови, перца, оливок и заправки из оливкового масла и бальзамического уксуса. Его подали на подносе длиной 5 метров и шириной 1,5 метра.

Также Перу принадлежат рекорды по самому большому салату из киноа и самому большому салату из оливок. Также жители региона Ика, расположенного на юго-востоке Перу, смогли установить рекорд Гиннеса, продегустировав местную виноградную водку "писко". Этот напиток одновременно попробовали 899 человек.