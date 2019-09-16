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РИА Новости

В Перу приготовили самый большой в мире салат из артишоков

05:22 16.09.2019
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© РИА Новости / Галина ЖуковаГреческие улитки с артишоками и пряными травами
Греческие улитки с артишоками и пряными травами
© РИА Новости / Галина Жукова
БУЭНОС-АЙРЕС, 16 сен - РИА Новости. Жители перуанского города Трухильо попали в Книгу рекордов Гиннеса, приготовив салат из артишоков весом 784,53 килограмма, сообщает издание Correo.
Салат, помимо сердцевины артишоков, состоял из моркови, перца, оливок и заправки из оливкового масла и бальзамического уксуса. Его подали на подносе длиной 5 метров и шириной 1,5 метра.
В Книгу рекордов Гиннеса салат попал как "самый большой в мире".
Также Перу принадлежат рекорды по самому большому салату из киноа и самому большому салату из оливок. Также жители региона Ика, расположенного на юго-востоке Перу, смогли установить рекорд Гиннеса, продегустировав местную виноградную водку "писко". Этот напиток одновременно попробовали 899 человек.
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