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РИА Новости
Война в Сирии

В Сирии пункт пропуска "Суран" теперь работает в обоих направлениях

05:11 16.09.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСитуация на сирийско-турецкой границе
Ситуация на сирийско-турецкой границе
© РИА Новости / Илья Питалев
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ПУНКТ ПРОПУСКА "СУРАН" (Сирия), 16 сен – РИА Новости. Пункт пропуска "Суран" в сирийской провинции Хама теперь работает в обоих направлениях – если раньше его пересекали только переселенцы с подконтрольных боевикам территорий провинции Идлиб, то сейчас в освобожденные города и села начали возвращаться мирные жители. Власти ожидают, что поток людей будет только расти.
На небольшом посту в полуразрушенном здании всем прибывшим выдают временные документы. "Только в одном этом автобусе приехали 50 пассажиров, много детей и женщин. Сейчас ждем еще несколько автобусов", - рассказывает представитель местных властей. Накануне только за первую половину дня из Идлиба смогли уехать более 1,2 тысячи человек.
Попав на пункт пропуска "Суран", переселенцы из Идлиба регистрируются, а затем получают необходимую медицинскую помощь от сотрудников Сирийского арабского Красного Полумесяца. Здесь с утра и до позднего вечера дежурят медики, открыты аптечные пункты на колесах, к которым выстраиваются огромные очереди. Многие из этих людей бежали практически с пустыми руками. Российский Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии привез им самое необходимое, порядок в Суране обеспечивают военнослужащие военной полиции РФ.
Чтобы решать проблемы переселенцев на месте, в Суран в один день прибыли губернаторы провинций Хама, Хомс и Идлиб. "Сразу после того как наши войска освободили Хан-Шейхун и Морек, мы начали восстанавливать водоснабжение, электричество, канализацию, ремонтировать школы. Обеспечиваем людей транспортом, чтобы они могли возвращаться в свои дома", - отмечает губернатор Идлиба Мухаммад Фалисаадун. По его словам, власти ожидают, что поток переселенцев, спасающихся от боевиков, и сограждан, которые спешат вернуться в освобожденные города, с каждым днем будет только увеличиваться.
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МИД Сирии объявил 22 августа об открытии гуманитарного коридора для мирных жителей в деревне Суран на севере провинции Хама под защитой сирийской армии. 31 августа она в одностороннем порядке остановила боевые действия в зоне деэскалации Идлиб.
В результате проведенной в августе операции сирийским военным удалось освободить значительные территории на севере провинции Хама и юге Идлиба, удерживавшиеся террористами в ряде случаев еще с 2014 года. Ключевым моментом стало освобождение стратегического города Хан-Шейхун и выход к участку международной трассы M5 Дамаск-Алеппо.
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