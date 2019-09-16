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РИА Новости

Убивший 8 человек пожар в Красноярске начался из-за замыкания проводки

05:08 16.09.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСотрудники пожарной службы на месте пожара в жилом доме на Никитском бульваре в Москве. 4 февраля 2019
Сотрудники пожарной службы на месте пожара в жилом доме на Никитском бульваре в Москве. 4 февраля 2019
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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КРАСНОЯРСК, 16 сен - РИА Новости. Короткое замыкание рассматривается как основная версия причины пожара в Красноярске, в котором погибли четверо взрослых и четверо детей, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.
Ранее сообщалось, что восемь человек, в том числе четверо детей, погибли в пожаре в жилом доме в Красноярске.
"После проведения дознавателями МЧС обследования места пожар... рассматривается одна из основных версий – короткое замыкание электропроводки. Со слов специалиста, проводка была старой и не выдержала высокого напряжения, возникшего в результате подключения нескольких бытовых приборов в одну сеть", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что проводка закоротила и задымилась.
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