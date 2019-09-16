Убивший 8 человек пожар в Красноярске начался из-за замыкания проводки

КРАСНОЯРСК, 16 сен - РИА Новости. Короткое замыкание рассматривается как основная версия причины пожара в Красноярске, в котором погибли четверо взрослых и четверо детей, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.
Ранее сообщалось, что восемь человек, в том числе четверо детей, погибли в пожаре в жилом доме в Красноярске.
"После проведения дознавателями МЧС обследования места пожар... рассматривается одна из основных версий – короткое замыкание электропроводки. Со слов специалиста, проводка была старой и не выдержала высокого напряжения, возникшего в результате подключения нескольких бытовых приборов в одну сеть", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что проводка закоротила и задымилась.
3 сентября, 11:00РИА НовостиВ Петербурге эвакуировали школу из-за короткого замыкания
Среди погибших были хозяева квартиры и их гости.