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РИА Новости

Мировые цены на нефть значительно выросли

05:07 16.09.2019 (обновлено: 05:20 16.09.2019)
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© РИА Новости . Илья ПиталевОператор по добыче нефти на нефтяном кусте
Оператор по добыче нефти на нефтяном кусте
© РИА Новости . Илья Питалев
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Мировые цены на нефть после сокращения добычи в Саудовской Аравии из-за атак на ее нефтяные объекты подскочили в среднем на 12-13%, свидетельствуют данные торгов.
При этом максимум роста доходил до 19%.
На открытии торгов ноябрьские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь Brent стоили 67,8 доллара за баррель против 60,15 доллара за баррель на предыдущем закрытии и росли до 71,62 доллара, или 19,1%.
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Ноябрьские фьючерсы на нефть WTI на открытии выросли до 60,09 доллара за баррель против 54,8 на предыдущем закрытии, достигая 63,47 доллара, рост составил или 15,8%.

Атака на саудовские объекты

В субботу саудовские нефтяные объекты были атакованы, ответственность за это взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Эр-Риядом.
Повстанцы заявили, что они осуществили атаку при помощи беспилотных летательных аппаратов.
Саудовская Аравия, являющаяся крупнейшим экспортером и одним из трех крупнейших мировых производителей нефти, после атаки сократила производство более чем в два раза — на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки в примерно 9,8 миллиона.
К понедельнику саудовская нефтяная отрасль рассчитывает вернуть объем добычи 2 миллиона баррелей в сутки.
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Реакция США

Госсекретарь Майк Помпео, комментируя сообщения о том, что атаку осуществили хуситы, заявил, что нет свидетельств того, чтобы нападение происходило из Йемена, и обвинил в ней непосредственно Тегеран. МИД Ирана назвал обвинения Помпео лживыми.
Президент Дональд Трамп заявил, что есть причины полагать, что в Вашингтоне известно, кто виновен в атаке, и США готовы к решительным действиям, в зависимости от подтверждения данных. "Но хотим услышать от королевства, кто, по их мнению, осуществил атаку и на каких условиях нам следует действовать", — добавил президент.
Газета Washington Post пишет со ссылкой на американских чиновников, что администрация Трампа рассматривала возможность "военного ответа", хотя "некоторые в Пентагоне призывали к сдержанности".
Издание также сообщает, что в воскресенье президент провел встречу с министром обороны Марком Эспером, но подробностей не приводит.
Также Трамп заявил, что разрешил при необходимости выделить нефть из американского стратегического резерва, чтобы стабилизировать рынок после атак на саудовские нефтяные объекты.
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