Ким Чен Ын предложил Трампу встретиться в Пхеньяне, пишут СМИ

ТОКИО, 16 сен — РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын предложил президенту США Дональду Трампу встретиться в Пхеньяне, сообщила в понедельник южнокорейская газета "Чунан ильбо".
По ее данным, приглашение содержалось в письме, которое было передано от Ким Чен Ына американскому лидеру во второй половине августа.
Как сообщалось ранее, Трамп не исключил новой встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном до конца этого года.
Лидеры двух стран встречались уже трижды - в Сингапуре и Ханое, а также в демилитаризованной зоне между Южной Кореей и КНДР.
9 августа, 17:59РИА НовостиТрамп рассказал о полученном от Ким Чен Ына письме