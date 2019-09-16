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РИА Новости

Ким Чен Ын предложил Трампу встретиться в Пхеньяне, пишут СМИ

04:52 16.09.2019
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын Во время встречи в Сингапуре. 12 июня 2018
Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын Во время встречи в Сингапуре. 12 июня 2018
© AP Photo / Evan Vucci
ТОКИО, 16 сен — РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын предложил президенту США Дональду Трампу встретиться в Пхеньяне, сообщила в понедельник южнокорейская газета "Чунан ильбо".
По ее данным, приглашение содержалось в письме, которое было передано от Ким Чен Ына американскому лидеру во второй половине августа.
Как сообщалось ранее, Трамп не исключил новой встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном до конца этого года.
Лидеры двух стран встречались уже трижды - в Сингапуре и Ханое, а также в демилитаризованной зоне между Южной Кореей и КНДР.
Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп во время встречи в Сингапуре
9 августа, 17:59РИА Новости
Трамп рассказал о полученном от Ким Чен Ына письме
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Дональд ТрампКим Чен ЫнКНДРСШАВ мире
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