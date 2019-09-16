Ким Чен Ын предложил Трампу встретиться в Пхеньяне, пишут СМИ

Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын Во время встречи в Сингапуре. 12 июня 2018

© AP Photo / Evan Vucci Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын Во время встречи в Сингапуре. 12 июня 2018

ТОКИО, 16 сен — РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын предложил президенту США Дональду Трампу встретиться в Пхеньяне, сообщила в понедельник южнокорейская газета "Чунан ильбо".

По ее данным, приглашение содержалось в письме, которое было передано от Ким Чен Ына американскому лидеру во второй половине августа.

Как сообщалось ранее, Трамп не исключил новой встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном до конца этого года.