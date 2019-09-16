Кардиолог назвал опасные позы для сна

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Сон на боку вреден для позвоночника, а на животе повышает внутрибрюшное давление, заявил главный внештатный кардиолог Минздрава Крыма Валерий Садовой в эфире радио Сон на боку вреден для позвоночника, а на животе повышает внутрибрюшное давление, заявил главный внештатный кардиолог Минздрава Крыма Валерий Садовой в эфире радио "Спутник в Крыму"

По словам специалиста, оптимальный вариант — спать на спине. Он также добавил, что самая опасная поза для сна — в положении сидя.

"Поза "сидя" плохо влияет на сердце, она увеличивает внутрибрюшное давление, из-за этого возникают отеки. Это чревато расширением вен и тромбозом", — подчеркнул Садовой.

Кроме того, кардиолог рассказал о пользе сна днем. От такого отдыха, отметил медик, снижается риск сердечных заболеваний и появляется ощущение бодрости.

Садовой также посоветовал "набирать" достаточное количество часов сна.