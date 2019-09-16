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РИА Новости

Кардиолог назвал опасные позы для сна

04:36 16.09.2019
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© Depositphotos / AllaSerebrinaСпящий мужчина
Спящий мужчина
© Depositphotos / AllaSerebrina
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Сон на боку вреден для позвоночника, а на животе повышает внутрибрюшное давление, заявил главный внештатный кардиолог Минздрава Крыма Валерий Садовой в эфире радио "Спутник в Крыму".
По словам специалиста, оптимальный вариант — спать на спине. Он также добавил, что самая опасная поза для сна — в положении сидя.
"Поза "сидя" плохо влияет на сердце, она увеличивает внутрибрюшное давление, из-за этого возникают отеки. Это чревато расширением вен и тромбозом", — подчеркнул Садовой.
Кроме того, кардиолог рассказал о пользе сна днем. От такого отдыха, отметил медик, снижается риск сердечных заболеваний и появляется ощущение бодрости.
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Садовой также посоветовал "набирать" достаточное количество часов сна.
"Восьмичасовой отдых – вот что действительно доступно и рекомендовано", — заключил врач.
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