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РИА Новости

Глава Nissan Саикава ушел в отставку, его замена будет в октябре

04:09 16.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЭмблема Nissan
Эмблема Nissan
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
ТОКИО, 16 сен - РИА Новости. Глава японской автомобильной корпорации Nissan Motor Хирото Саикава ушел в отставку в понедельник, а его преемник будет назначен к концу октября, передает агентство Киодо.
Отставку Саикавы, который недавно признал получение завышенных премий, связывают с необходимостью выравнивания прибыльности компании и улучшения ее партнерских отношений с французской Renault.
Саикаву временно сменил 63-летний управляющий Ясухиро Ямаути, член совета директоров как Nissan, так и Renault.
Проблемы в Nissan обострились с арестом в ноябре 2018 года бывшего главы компании и ее альянса с Renault и Mitsubishi Карлоса Гона по обвинениям в финансовых нарушениях и уклонении от налогов. Сейчас он под домашним арестом.
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Противники курса Гона, в том числе Саикава, опасались, что японская компания, управляемая иностранцем, теряет свою самостоятельность.
Преемнику Саикавы, как утверждает Киодо, предстоит восстановить пошатнувшиеся связи с Renault, чтобы компания смогла конкурировать на автомобильном рынке.
Ситуация дошла до того, что Nissan - второй по величине производитель автомобилей в Японии, объявил о планах сокращения 12,5 тысяч рабочих мест в предстоящие три года.
Внутреннее расследование в Nissan показало, что Саикаве были необоснованно переплачены 47 миллионов иен (около 434 тысяч долларов) в качестве премий, с чем и связывают его отставку.
Как сообщала ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники, Гон незадолго до ареста в Токио планировал сменить Саикаву. В свою очередь компания объявила, что Гона нанесли ущерб в 35 миллиардов иен (около 327 миллионов долларов).
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