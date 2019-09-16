Прокуратура нашла нарушения при вылове китов коренными жителями на Чукотке

"Установлено, что в период 2017-2019 годы территориально-соседской общиной коренных малочисленных народов Севера "Анкальыт" добыто восемь особей серого кита, занесенного в Красную книгу РФ. Однако в нарушение требований ... правил добычи (вылова) редких и находящихся под угрозой исчезновения видов водных биологических ресурсов необходимые в указанных случаях акты, содержащие предусмотренные указанными правилами сведения, не составлялись и соответственно в орган, выдавший разрешение на добычу (вылов) серого кита, не направлялись", - говорится в сообщении.