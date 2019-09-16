Стало известно, какую услугу россияне все чаще ищут на "Авито"

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© flickr.com/ Elizabeth Albert Светильник Джека и друзья: как украсить дом в Хэллоуин

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Услуга "друга на час" становится все более популярной среди россиян, при этом ее стоимость за год снизилась, рассказали РИА Новости в сервисе для размещения объявлений "Авито".

Эксперты сервиса оценили спрос и предложение соответствующей услуги в России за год, с августа 2018 года. Анализировался весь массив объявлений по поисковому запросу "друг на час": это люди, готовые за короткий промежуток времени оказать клиенту внимание - сходить в магазин или кино, пообщаться и так далее.

"За год услуга стала пользоваться большей популярностью у россиян - вырос как спрос, так и предложение. При этом в среднем "друг на час" обойдется россиянам в 1,24 тысячи рублей в час, что на 6,2% доступнее, чем годом ранее", - рассказали в "Авито".

В целом по России спрос на эту услугу вырос в 2,7 раза по сравнению с августом 2018 года.

Больше всего подобная услуга востребована в столицах: на Москву приходилось 69,9% всех объявлений, на Петербурге еще 12,8%. Далее Челябинск (3,4%), Саратов (2,5%), Краснодар (1,5%) и Уфа (1,3%).