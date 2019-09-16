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РИА Новости

Стало известно, какую услугу россияне все чаще ищут на "Авито"

03:53 16.09.2019
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© flickr.com/ Elizabeth AlbertСветильник Джека и друзья: как украсить дом в Хэллоуин
Светильник Джека и друзья: как украсить дом в Хэллоуин
© flickr.com/ Elizabeth Albert
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Услуга "друга на час" становится все более популярной среди россиян, при этом ее стоимость за год снизилась, рассказали РИА Новости в сервисе для размещения объявлений "Авито".
Эксперты сервиса оценили спрос и предложение соответствующей услуги в России за год, с августа 2018 года. Анализировался весь массив объявлений по поисковому запросу "друг на час": это люди, готовые за короткий промежуток времени оказать клиенту внимание - сходить в магазин или кино, пообщаться и так далее.
"За год услуга стала пользоваться большей популярностью у россиян - вырос как спрос, так и предложение. При этом в среднем "друг на час" обойдется россиянам в 1,24 тысячи рублей в час, что на 6,2% доступнее, чем годом ранее", - рассказали в "Авито".
В целом по России спрос на эту услугу вырос в 2,7 раза по сравнению с августом 2018 года.
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Больше всего подобная услуга востребована в столицах: на Москву приходилось 69,9% всех объявлений, на Петербурге еще 12,8%. Далее Челябинск (3,4%), Саратов (2,5%), Краснодар (1,5%) и Уфа (1,3%).
"В августе максимальные цены на "дружбу" были отмечены в Челябинске (5,3 тысячи рублей в час), а доступнее всего эта услуга оказалась в Барнауле (250 рублей в час). Жителям Иркутска услуга стала доступнее на 55,2% за год, а в Красноярске, наоборот, стоимость "друга на час" выросла почти в два раза (плюс 90,9%)", - поделились в "Авито".
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Стало известно, что россияне чаще всего ищут на "Авито"
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