Оперативники пресекли деятельность осужденного, призывавшего к терроризму

"УФСБ России по Красноярскому краю пресечена преступная деятельность уроженца Республики Дагестан, уже отбывающего наказание в одном из исправительных учреждений региона... Гражданин, осужденный за совершение ряда особо тяжких преступлений, связанных с организацией незаконного вооруженного формирования, незаконным оборотом оружия и боеприпасов, вооруженным мятежом и посягательством на жизнь сотрудников правоохранительных органов, среди заключенных публично оправдывал деятельность членов международных террористических организаций, а также призывал к осуществлению террористической деятельности", - говорится в сообщении.