Оперативники пресекли деятельность осужденного, призывавшего к терроризму

КРАСНОЯРСК, 13 сен - РИА Новости. Красноярские оперативники ФСБ пресекли деятельность осужденного, призывавшего к терроризму, сообщает пресс-служба управления ФСБ по Красноярскому краю.
"УФСБ России по Красноярскому краю пресечена преступная деятельность уроженца Республики Дагестан, уже отбывающего наказание в одном из исправительных учреждений региона... Гражданин, осужденный за совершение ряда особо тяжких преступлений, связанных с организацией незаконного вооруженного формирования, незаконным оборотом оружия и боеприпасов, вооруженным мятежом и посягательством на жизнь сотрудников правоохранительных органов, среди заключенных публично оправдывал деятельность членов международных террористических организаций, а также призывал к осуществлению террористической деятельности", - говорится в сообщении.
В ведомстве сообщили, что гражданин уже был осужден за прошлые преступления на 24 года лишения свободы. За публичные призывы к терроризму по части 1 статьи 205 УК РФ ему назначено наказание в 3,5 года лишения свободы в колонии строгого режима.