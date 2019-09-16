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РИА Новости

Создатели финпирамид все чаще обещают россиянам прибыль с реального бизнеса

03:39 16.09.2019
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© РИА Новости / Андрей СтенинПикет против идеи создания финансовой компании "МММ-2011" у дома Сергея Мавроди
Пикет против идеи создания финансовой компании МММ-2011 у дома Сергея Мавроди
© РИА Новости / Андрей Стенин
СОЧИ, 16 сен - РИА Новости. Создатели финансовых пирамид в России в последнее время больше обещают прибыль от якобы реального бизнеса, а не с "виртуальных золотых гор", рассказал РИА Новости глава департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях в кулуарах XVII Международного банковского форума "Банки России - XXI век".
"Последнее время появилась яркая специализация, которая выражается в том, что рассказывают не про какие-то виртуальные золотые горы или перспективы криптовалют, а о каком-то якобы конкретном бизнесе. Некоторое время назад на севере страны рекламировались возможности вложения якобы в фермерские хозяйства Краснодарского края - здесь есть теплицы, надо вкладываться и дело пойдет, а жителям Краснодарского края - якобы вложения в золотые рудники на севере", - сообщил он.
В качестве примера глава департамента привел деятельность ГК "СоцАгроФинанс", которая якобы инвестировала средства пенсионеров в агробизнес.
Еще одно из последних изменений в стратегии создателей пирамид - ориентирование на конкретную группу граждан, а не на широкий круг лиц. "Идет работа на конкретные группы: есть группы, которые больше подвержены риску, например, пенсионеры. Хотя пенсионеры достаточно хорошо умеют спрашивать и узнавать, могут подозрительно относиться к каким-то предложениям, но их тоже заманивают в том числе", - добавил он.
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Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить данные СМИ о махинациях коммерческой фирмы "СоцАгроФинанс" с деньгами пенсионеров в Москве. В среду на федеральном канале был показан сюжет о том, что десятки московских пенсионеров были обмануты. Согласно сюжету, за вложенные деньги фирма обещала им прибыль до 40% годовых. Позднее стало известно, что следователи завели дело о мошенничестве после проверки сюжета.
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Центральный Банк РФАлександр БастрыкинКраснодарский крайРоссияВЕКЭкономика
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