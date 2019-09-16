Создатели финпирамид все чаще обещают россиянам прибыль с реального бизнеса

СОЧИ, 16 сен - РИА Новости. Создатели финансовых пирамид в России в последнее время больше обещают прибыль от якобы реального бизнеса, а не с "виртуальных золотых гор", рассказал РИА Новости глава департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях в кулуарах XVII Международного банковского форума "Банки России - XXI век".

"Последнее время появилась яркая специализация, которая выражается в том, что рассказывают не про какие-то виртуальные золотые горы или перспективы криптовалют, а о каком-то якобы конкретном бизнесе. Некоторое время назад на севере страны рекламировались возможности вложения якобы в фермерские хозяйства Краснодарского края - здесь есть теплицы, надо вкладываться и дело пойдет, а жителям Краснодарского края - якобы вложения в золотые рудники на севере", - сообщил он.

В качестве примера глава департамента привел деятельность ГК "СоцАгроФинанс", которая якобы инвестировала средства пенсионеров в агробизнес.

Еще одно из последних изменений в стратегии создателей пирамид - ориентирование на конкретную группу граждан, а не на широкий круг лиц. "Идет работа на конкретные группы: есть группы, которые больше подвержены риску, например, пенсионеры. Хотя пенсионеры достаточно хорошо умеют спрашивать и узнавать, могут подозрительно относиться к каким-то предложениям, но их тоже заманивают в том числе", - добавил он.