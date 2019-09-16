NI рассказал о "сумасшедшем плане НАТО" потопить российские подлодки

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. На пике холодной войны у СССР было столько смертоносных подлодок в море, что западные военные стратеги были готовы прибегнуть к почти любым возможным контрмерам, пишет На пике холодной войны у СССР было столько смертоносных подлодок в море, что западные военные стратеги были готовы прибегнуть к почти любым возможным контрмерам, пишет National Interest

Так, на момент Карибского кризиса в 1962 году Советский Союз располагал порядка 300 дизель-электрическими субмаринами и несколькими атомными — силой, за которой ВМС Североатлантического альянса не могли поспевать. Таким образом, отмечает NI, стратеги НАТО опасались, что "проблему можно решить только ядерным путем", то есть нанести ядерные удары по подлодочным базам вдоль берега России, однако на такое западные военные решиться не могли.

Некоторые из альтернативных предложений для противодействия советским субмаринам, подчеркивает издание, оказались стоящими, например, система звукового наблюдения — цепь подводных микрофонов, которая использовалась для обнаружения подлодок и продолжает работать до сих пор.

Однако, пишет журнал, другие идеи были комическими и сумасшедшими. Так, поскольку основной защитой субмарин считалась их малозаметность, в качестве способа устранения этого преимущества предложили сбрасывать с воздуха магниты, которые бы при прикреплении к корпусу субмарины вызывали шум, выдающий местоположения подводной лодки. Кроме того, пишет издание, для того, чтобы снять с субмарины эти магниты, также потребовалось бы время, а это в свою очередь понизило бы боевую готовность советского подводного флота.

При этом, отмечает журнал, Североатлантический альянс все же воплотил эту идею в реальность: сначала на британско-канадских учениях, когда магниты с грохотом прикрепились к подлодке Королевского военно-морского флота "Аурига". Это, пишет издание, дало гидроакустикам "возможность повеселиться", однако вместе с этим возникли и проблемы: когда "Аурига" всплыла под конец учений, магниты залепили отверстия для забора и отвода воды, а снять их в море было невозможно, полностью магниты отцепили лишь недели спустя в сухом доке в канадском Галифаксе.

Отмечается, что позже сброшенные в океан гибкие магниты с громким звуком прилепились и к корпусам нескольких советских субмарин, которые после этого развернулись в порт, вместо того чтобы продолжить курс.

Однако, добавляет NI, если ВМФ СССР мог временно "отправить в отпуск" пару подлодок, то в НАТО такого себе позволить не могли, а противолодочные силы не могли тренироваться, когда на их учебных целях были прикреплены гибкие магниты.