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РИА Новости

"Росатом" предложит комплекс мер по развитию водородной энергетики в России

03:27 16.09.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСтенд компании "Росатом" на Петербургском международном экономическом форуме-2019
Стенд компании Росатом на Петербургском международном экономическом форуме-2019
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Специалисты "Росатома" проработают вопросы, необходимые для развития конкурентоспособной на мировом рынке водородной энергетики, следует из материалов на сайте госзакупок.
Компания "Русатом Оверсиз" (отвечает за продвижение на зарубежных рынках интегрированного предложения проектов "Росатома" по сооружению АЭС и центров ядерной науки и технологий) по заказу АО "Наука и инновации" (управляющая компания научного дивизиона "Росатома") выполнит исследования, необходимые для разработки и обоснования комплексной программы и дорожной карты госкорпорации в области водородной энергетики в глобальном и национальном масштабе.
Водород как химический реагент необходим для химической и пищевой промышленности, нефтепереработки, металлургии и других промышленных производств. Водород получает все большее распространение и как экологически чистое автомобильное топливо, а также в автономных источниках электроэнергии мощностью до нескольких тысяч киловатт.

Как связаны водород и атом

Большая часть производимого в промышленном масштабе водорода в мире получается в процессе так называемой паровой конверсии метана, когда водяной пар при температуре 700–1000 градусов смешивают с метаном под давлением в присутствии катализатора. Но при этом сжигается около половины исходного газа, а выброс продуктов сгорания негативно сказывается на экологии.
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Альтернативным и при этом более эффективным способом получения водорода считается так называемое термохимическое разложение воды при использовании энергии высокотемпературного ядерного реактора с газовым охлаждением (ВТГР). Водородная энергетика на базе АЭС стала одним из направлений комплексной программы по развитию атомной науки и технологий, предложенной "Росатомом".
"Росатом" обладает технологиями, которые в среднесрочной перспективе позволят обеспечить производство водорода в промышленных объемах c высоко-конкурентными параметрами стоимости, экологической приемлемости и чистоты… Технология ВТГР имеет высокую степень готовности вкупе с относительно низкой стоимостью природного газа в России и способна обеспечить параметры стоимости "зелёного" производства водорода, не доступные ни одной из существующих технологий", - говорится в техническом задании на нынешнюю работу.
В краткосрочной перспективе речь может идти о применении технологии электролиза воды на базе неиспользуемых мощностей существующих атомных электростанций в России, говорится в документе.
В этом случае для компенсации более высокой стоимости электролизного водорода необходима проработка возможности предоставления "Росатому" права на использование свободных мощностей АЭС, говорится в техническом задании: с корректировкой общих правил регулирования в отношении поставщиков оптового рынка электроэнергии и мощности (ОРЭМ), решение других регуляторных задач, инвестиции в модернизацию уже имеющихся на площадках АЭС электролизёров и первоначальный выход на рынок водорода географически доступных регионов.
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"Вместе с тем, для успешного широкомасштабного внедрения водородных технологий требуются существенная трансформация существующих моделей распределения и потребления энергии, развитие технологий и инфраструктуры производства, логистики и потребления водорода, механизмов кооперации основных игроков, меры государственной поддержки, создания социальных благ и создание регуляторного режима по обеспечению безопасности водородной энергетики, особенно – в сочетании с атомной. Сценарии развития указанных направлений в значительной мере определят облик водородной энергетики будущего и роль госкорпорации "Росатом" в ней", - значится в документах.

Что предстоит сделать

Целью нынешней работы стала "аналитическая поддержка разработки, оптимизации и обоснования комплексной программы и дорожной карты "Росатома" в области водородной энергетики как в глобальном, так и национальном масштабах", "определение и обоснование оптимальной роли" "Росатома" в ближнем (2024 год), среднесрочном (2030) и долгосрочном (2040-2050) периодах в области водородной энергетики и ее становлении в России.
"Русатом Оверсиз" предстоит исследовать существующие и перспективные технологии водородной энергетики на всем ее жизненном цикле с точки зрения рыночных перспектив, экологической и социальной приемлемости, соответствия регуляторным требованиям и реализуемости - и сформировать предложение по оптимальному набору технологий для их развития как непосредственно в атомной отрасли, так и в партнерстве с внешними организациями.
Также на "Русатом Оверсиз" возложена задача провести исследование существующих и прорабатываемых бизнес-стратегий основных участников рынка водородной энергетики, разработать расчетно-обоснованную конкурентоспособную бизнес-модель позиционирования Росатома на мировом и российском рынках.
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"Русатом Оверсиз" привлечет средства для АЭС в ФинляндииВ 2016-2017 годах планируются соглашения о банковском финансировании под гарантии экспортных кредитных агентств, что будет одним из дополнительных механизмов инвестиций проекта строительства в Финляндии с участием России АЭС "Ханхикиви".
Наконец, "Русатом Оверсиз" должен "исследовать и обобщить опыт оказания государственной поддержки развитию водородной энергетики в странах-лидерах и культивации общественного осознания её благ, адаптировать его к российской политической, правовой, регуляторной, социальной и культурной среде и определить минимально-необходимые и оптимальные меры по поддержке становления отечественной водородной энергетики, выхода госкорпорации "Росатом" на внешние рынки, обучения и мотивации кадрового потенциала, пропаганде социальной значимости водородной энергетики на основе атомной".
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Наука и инновацииРусатом ОверсизРосатомРоссияЭкономика
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