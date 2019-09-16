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РИА Новости

Следующий пуск ракеты "Союз" с космодрома "Куру" состоится 17 декабря

03:19 16.09.2019
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкСтартовый стол космодрома Куру во Французской Гвиане
Стартовый стол космодрома Куру во Французской Гвиане
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Стартовый стол космодрома Куру во Французской Гвиане
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Следующий пуск российской ракеты-носителя "Союз-СТ" с космодрома "Куру" во Французской Гвиане планируется в середине декабря, сообщил Германский центр авиации и космонавтики DLR.
Ранее источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли сообщил, что старт "Союза-СТ" был перенесен с октября-ноября на декабрь из-за неготовности зарубежных космических аппаратов.
На сайте центра сообщается, что запуск намечен на 17 декабря.
Ракете предстоит вывести на орбиту, в частности, итальянский радиолокационный спутник дистанционного зондирования Земли CSG-1, европейский космический телескоп CHEOPS, французский малый научный спутник EyeSat и первый французский наноспутник ANGELS.
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В 2019 году с "Куру" были выполнены уже два пуска ракет "Союз-СТ". В августе гендиректор компании "Главкосмос" ("дочка" "Роскосмоса") Дмитрий Лоскутов сообщил РИА Новости, что еще один пуск ракеты "Союз-СТ" состоится до конца года, в 2020 году запланированы два старта "Союза-СТ".
С октября 2011 года с космодрома "Куру" выполнены 22 пуска российских ракет "Союз-СТ". Один из пусков в августе 2014 года завершился выведением европейских навигационных спутников Galileo на нерасчетную орбиту из-за аварии разгонного блока "Фрегат".
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