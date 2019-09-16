Следующий пуск ракеты "Союз" с космодрома "Куру" состоится 17 декабря

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Следующий пуск российской ракеты-носителя "Союз-СТ" с космодрома "Куру" во Французской Гвиане планируется в середине декабря, сообщил Германский центр авиации и космонавтики DLR.

Ранее источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли сообщил, что старт "Союза-СТ" был перенесен с октября-ноября на декабрь из-за неготовности зарубежных космических аппаратов.

На сайте центра сообщается, что запуск намечен на 17 декабря.

Ракете предстоит вывести на орбиту, в частности, итальянский радиолокационный спутник дистанционного зондирования Земли CSG-1, европейский космический телескоп CHEOPS, французский малый научный спутник EyeSat и первый французский наноспутник ANGELS.

В 2019 году с "Куру" были выполнены уже два пуска ракет "Союз-СТ". В августе гендиректор компании "Главкосмос" ("дочка" "Роскосмоса") Дмитрий Лоскутов сообщил РИА Новости, что еще один пуск ракеты "Союз-СТ" состоится до конца года, в 2020 году запланированы два старта "Союза-СТ".