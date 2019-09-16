Минздрав приступает к внедрению самой современной вакцины от гриппа

БРЮССЕЛЬ, 16 сен – РИА Новости. Минздрав приступил в текущем году к внедрению в РФ самой современной, четырехвалентной вакцины от гриппа, разработанной отечественными производителями, на первом этапе планируется прививать этим препаратом представителей так называемых "групп риска", а также направить его в приграничные регионы, сообщил РИА Новости замминистра здравоохранения РФ Сергей Краевой.

"В этом году мы ожидаем два штамма гриппа А, также ВОЗ рекомендует нам один штамм гриппа В. Но грипп В очень, образно говоря, своевольный, и периодически ВОЗ не "угадывает" с рекомендациями. Поэтому сейчас в развитых странах переходят на так называемую четырехвалентную вакцину, то есть содержащую два актуальных штамма А и два актуальных штамма гриппа B", - сказал замминистра в Брюсселе, где он принимал участие в "Глобальном саммите по вакцинации".

Он напомнил, что в РФ в июне и июле были зарегистрированы две отечественные четырехвалентные вакцины от вируса группа двух разных производителей. "Ранее всего шесть стран производили такие вакцины, сейчас и мы ее производим", - отметил он, добавив, что примерно в десяти странах она включена в национальный прививочный календарь.

"Совместно с Роспотребнадзором подписан план поэтапного перехода на вакцинацию именно четырехвалентной вакциной. Этот план рассчитан с 2019 по 2022 год. В этом году Минздрав РФ на Дальневосточном экономическом форуме презентовал такую квадривалентную вакцину, на нашем стенде был открыт прививочный кабинет, где, по сути, Минздрав России дал старт прививочной кампании такой вакциной", - рассказал он.

По его словам, в текущем году вакцинация таким препаратом "должна начаться с так называемых групп повышенного риска, например, тех, которые наиболее активно общаются с населением и наиболее подвержены опасности инфицирования, это медработники, учителя, работники коммунальных служб, транспорта, кассиры". "Правительство выделило дополнительные средства на закупку квадривалентной вакцины в этом году. Процесс пошел", - подчеркнул Краевой.

При этом он отметил, что после регистрации "еще должен пройти процесс наработки вакцины". "Чтобы закупить эту вакцину, нужно провести соответствующие конкурсные процедуры. Сейчас мы возьмем только то количество, которое успеет наработать производитель. Пока с точностью до десятков не можем сказать, сколько это будет доз", - сказал замглавы Минздрава.