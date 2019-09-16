Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-16T03:31Z
https://ria.ru/20190916/1558716208.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/152759/10/1527591044_0:82:670:459_1036x0_80_0_0_9245b6d189a8119c88d5c372f1bb6a7e.jpg
РИА Новости

Оплата товаров по QR-коду в интернете стала доступна для россиян

03:31 16.09.2019
220
© Фото : страница Бессарабского рынока в сети facebookQR-код для оплаты криптовалютой на Бессарабском рынке в Киеве
QR-код для оплаты криптовалютой на Бессарабском рынке в Киеве
© Фото : страница Бессарабского рынока в сети facebook
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Система быстрых платежей (СБП) стала доступна для оплаты товаров в интернете по QR-коду, первую такую покупку провели онлайн-ритейлер Wildberries и банк "Русский Стандарт", сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации.
Банк России запустил систему быстрых платежей в начале этого года. С ее помощью россияне уже могут переводить друг другу деньги по номеру телефона, а торговые сети в рамках системы начали тестировать оплату товаров и услуг по QR-коду. Число банков-участников СБП постоянно растет, Сбербанк к ней пока не присоединился, но по закону будет обязан сделать это с 1 октября.
Для оплаты товара через СБП в интернете покупателю необходимо будет просканировать QR-код, который отображается на компьютере, с помощью мобильного приложения своего банка на смартфоне и подтвердить оплату в приложении. Банк плательщика также должен быть участником системы. Деньги со счета покупателя поступят на счет магазина практически сразу после совершения покупки.
"Система быстрых платежей проста и удобна, имеет ряд преимуществ по сравнению с привычными банковскими транзакциями, мы верим, что у нее хорошие перспективы для распространения среди наших покупателей", – полагает руководитель финансовой службы Wildberries Владимир Бакин.
Мобильное приложение Сбербанк Онлайн
5 августа, 11:42РИА Новости
Сбербанк запустил оплату товаров по QR-коду через мобильное приложение
"Новая технология станет востребованной у большинства онлайн-магазинов. Сегодня мы активно работаем над внедрением всех сервисов оплаты с помощью QR-кода через систему быстрых платежей, который станет еще одним удобным способом безналичной оплаты и позитивно повлияет на развитие эквайринга и рост доли безналичных платежей в России", – отметила директор департамента эквайринга банка "Русский Стандарт" Инна Емельянова.
По данным Национальной системы платежных карт (НСПК), клирингового центра СБП, 39% россиян регулярно расплачиваются безналично в интернет-магазинах за товары и услуги. Директор по развитию инновационных сервисов НСПК Дмитрий Колесников полагает, что новый способ безналичной оплаты с помощью СБП станет востребованным у россиян.
Герман Греф
7 июня, 13:20Петербургский международный экономический форум
Греф сомневается, что QR-коды заменят бесконтактные платежи
100001
Обсудить 0
НСПК (Национальная система платежных карт)Сбербанк РоссииРоссияТехнологииЭкономика
Рекомендуем
Морской порт в Баку
Российско-туркменские круизные туры планируют запустить в 2020 году
РИА
Новости
Платежные квитанции за услуги ЖКХ
Стало известно, где в России больше всего платят за ЖКУ
Добыча нефти
Мировые цены на нефть выросли на 12%
Грибы опята
Так ли безобидны опята: ученые расшифровали геном сибирского "хищника"
Лента
новостей
Президент США Дональд Трамп
Трамп разрешил использовать резервы США для поддержания нефтяного рынка
Генеральный директор государственной корпорации Ростех Сергей Чемезов
Глава "Ростеха" оценил возможность закрытия России от всего мира
Антропоморфный робот Skybot F-850 с космонавтом Роскосмоса Алексеем Овчининым на борту МКС
"Роскосмос" может вернуть огнестрельное оружие в экипировку космонавтов
Мобильный пункт вакцинации на Тверской улице в Москве
Минздрав приступает к внедрению самой современной вакцины от гриппа
Актриса Анастасия Заворотнюк на показе капсульной коллекции Ermanno Scervino for Bosco на открытии обновленного бутика Ermanno Scervino в ГУМе
Представителю Заворотнюк запретили комментировать состояние актрисы
Атомные подводные лодки Челябинск и Омск стоят у причала. Архивное фото
Атомная подлодка ТОФ "Омск" поразила крылатой ракетой "корабль противника"
Водометный автомобиль Шторм в Москве
В Махачкале произошла драка на стадионе с участием около 40 человек
Передвижной лечебно-диагностический комплекс, переданный в Областной центр медицинской профилактики и реабилитации Калининградской области
Прививками от гриппа планируется охватить свыше 45% россиян
Дым от пожара на нефтеперерабатывающем заводе Aramco в Саудовской Аравии. 14 сентября 2019
В США объяснили, почему считают Иран виновным в атаках на саудовские НПЗ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:49В России готовят эксперимент по четырехдневной рабочей неделе
05:46На Сахалине сотрудника Росгвардии убили за замечание о курении
05:42В Красноярске завели уголовное дело после убившего 8 человек пожара
05:40Инцидент с Boeing в Краснодаре возник по вине пилотов, сообщает прокуратура
05:28Пожаров в красноярской тайге не осталось
05:24Экологи ВВО собрали более 200 тонн металлолома в Охотском море
05:22В Перу приготовили самый большой в мире салат из артишоков
05:11В Сирии пункт пропуска "Суран" теперь работает в обоих направлениях
05:08Убивший 8 человек пожар в Красноярске начался из-за замыкания проводки
04:52Ким Чен Ын предложил Трампу встретиться в Пхеньяне, пишут СМИ
04:36Кардиолог назвал опасные позы для сна
04:09Глава Nissan Саикава ушел в отставку, его замена будет в октябре
04:07Прокуратура нашла нарушения при вылове китов коренными жителями на Чукотке
03:53Стало известно, какую услугу россияне все чаще ищут на "Авито"
03:44Оперативники пресекли деятельность осужденного, призывавшего к терроризму
03:39Создатели финпирамид все чаще обещают россиянам прибыль с реального бизнеса
03:32NI рассказал о "сумасшедшем плане НАТО" потопить российские подлодки
03:31Эксперт рассказал, сколько времени россиянки проводят в декретном отпуске
03:31Оплата товаров по QR-коду в интернете стала доступна для россиян
03:27"Росатом" предложит комплекс мер по развитию водородной энергетики в России
Лента новостейМолния