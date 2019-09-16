Оплата товаров по QR-коду в интернете стала доступна для россиян

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Система быстрых платежей (СБП) стала доступна для оплаты товаров в интернете по QR-коду, первую такую покупку провели онлайн-ритейлер Wildberries и банк "Русский Стандарт", сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации.

Банк России запустил систему быстрых платежей в начале этого года. С ее помощью россияне уже могут переводить друг другу деньги по номеру телефона, а торговые сети в рамках системы начали тестировать оплату товаров и услуг по QR-коду. Число банков-участников СБП постоянно растет, Сбербанк к ней пока не присоединился, но по закону будет обязан сделать это с 1 октября.

Для оплаты товара через СБП в интернете покупателю необходимо будет просканировать QR-код, который отображается на компьютере, с помощью мобильного приложения своего банка на смартфоне и подтвердить оплату в приложении. Банк плательщика также должен быть участником системы. Деньги со счета покупателя поступят на счет магазина практически сразу после совершения покупки.

"Система быстрых платежей проста и удобна, имеет ряд преимуществ по сравнению с привычными банковскими транзакциями, мы верим, что у нее хорошие перспективы для распространения среди наших покупателей", – полагает руководитель финансовой службы Wildberries Владимир Бакин.

"Новая технология станет востребованной у большинства онлайн-магазинов. Сегодня мы активно работаем над внедрением всех сервисов оплаты с помощью QR-кода через систему быстрых платежей, который станет еще одним удобным способом безналичной оплаты и позитивно повлияет на развитие эквайринга и рост доли безналичных платежей в России", – отметила директор департамента эквайринга банка "Русский Стандарт" Инна Емельянова.