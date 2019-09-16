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РИА Новости

Прививками от гриппа планируется охватить свыше 45% россиян

03:08 16.09.2019
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкПередвижной лечебно-диагностический комплекс, переданный в Областной центр медицинской профилактики и реабилитации Калининградской области
Передвижной лечебно-диагностический комплекс, переданный в Областной центр медицинской профилактики и реабилитации Калининградской области
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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БРЮССЕЛЬ, 16 сен – РИА Новости. Стартовавшая в РФ прививочная кампания от гриппа в этом году планирует охватить свыше 45 процентов населения, при этом уровень охвата среди "групп риска" должен составить не менее 75 процентов, что даже выше рекомендации ВОЗ, сообщил РИА Новости замминистра здравоохранения РФ Сергей Краевой.
"Грипп как самое распространенное инфекционное заболевание несет социальные и экономические последствия, и поэтому Минздрав России держит этот вопрос на контроле и уделяет самое пристальное внимание вопросам вакцинопрофилактики. Так, в прошлом году было привито порядка 49 процентов населения, а это свыше 70 миллионов человек", - сказал замминистра в Брюсселе, где он принимал участие в международной конференции по вопросам вакцинации.
По его словам, "в этом году Минздрав России планирует достичь такого же уровня охвата населения, это более 45 процентов от общего населения, и более 75 процентов от "групп риска" (дети, лица, страдающие хроническими заболеваниями, беременные женщины, граждане старше 60 лет). Краевой отметил, что, по рекомендации ВОЗ, это показатель должен быть не ниже 70 процентов.
"Это необходимо для создания достаточной иммунной прослойки, чтобы не дать заболеваемости гриппа прогрессировать. Мы это делаем очень успешно, при этом используются отечественные вакцины", - подчеркнул замглавы Минздрава.
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"Я всегда привожу пример, который ярко иллюстрирует ситуацию: мы стали массово за счет средств федерального бюджета прививать от гриппа наших граждан в 2006 году. С 2006 по 2018 год охват прививками населения увеличился в два с половиной раза. При этом заболеваемость гриппом в стране снизилась в 13,5 раза", - сообщил он, отметив, что все случаи смерти от гриппа в прошлом году были среди непривитых пациентов, а более 97 процентов, госпитализированных с тяжелой формой гриппа, также были не привиты.
"Бытует ошибочное мнение, что, если сделал прививку, то не заболеешь. Это не так. Если человек заболеет, то само заболевание будет протекать в более легкой форме и не будет сопровождаться различными осложнениями. Люди ведь умирают не от самого гриппа, а от его осложнений. Прививку от гриппа можно сравнить с бронежилетом на войне: он может и не спасти от ранения, но жизнь спасет", - подчеркнул Краевой.
Замглавы Минздрава РФ принимал участие в организованном ЕК и ВОЗ "Глобальном саммите по вакцинации" в Брюсселе.
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