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РИА Новости

Эксперт рассказал, сколько времени россиянки проводят в декретном отпуске

03:31 16.09.2019
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© РИА Новости / Артем Житенев / Перейти в фотобанкПриют для беременных девочек и молодых мам
Приют для беременных девочек и молодых мам
© РИА Новости / Артем Житенев
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Норвегия по продолжительности декретного отпуска для женщин ближе всего к России, где по закону уход за ребенком оплачивается, пока ему не исполнится 3 года, рассказала РИА Новости заведующая лабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ им. Плеханова Елена Егорова.
Средняя продолжительность отпуска по уходу за ребенком в России, по данным Росстата, составляет почти 29 месяцев. По закону женщина может находиться в декрете, пока ребенку не исполнится 3 года, при этом ей гарантировано сохранение рабочего места и выплаты из Фонда социального страхования.
В Норвегии, по словам Егоровой, официальный оплачиваемый отпуск длится 61 неделю (1 год и 2 месяца). Однако там женщине выплачиваются 100% зарплаты всю 61 неделю декрета, тогда как в России - только первые 20-28 недель, уточнила эксперт.
"В большинстве развитых стран, за исключением скандинавских и стран бывшего соцлагеря, по нашим меркам, довольно маленькие отпуска - 3-4 месяца, и не всегда оплачиваемые. Женщины довольно быстро выходят на работу – зарабатывать деньги, сохранить свое рабочее место", - рассказала Егорова.
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Например, в США система поддержки будущих и молодых мам практически не развита. "Женщины могут взять неоплачиваемый отпуск на 12 недель, но не ранее чем за 2 недели до предполагаемых родов и условии работы в компании не менее 1 года. Это по федеральному закону, но в разных штатах могут быть установлены иные нормы. Женщине не гарантировано сохранение места работы и размера оплаты труда", - объяснила эксперт.
В Канаде – 17 недель отпуска по беременности и родам, плюс 35 недель отпуска по уходу за ребенком, но оплачиваются из фонда социального страхования не более 55% от средней заработной платы. В Великобритании – 6 недель с 90% оплатой и 33 недели – фиксированная ставка. Условие предоставления отпуска – работа не менее 26 недель на работодателя.
В Германии – 58 недель, из них 14 с 100% оплатой, в остальные недели – 65% заработной платы. В Швеции – 18 месяцев полностью оплачиваемый отпуск за счет правительства и работодателя в равных долях. В Нидерландах – 16 недель со 100% оплатой, в Дании – 52 недели, и оплатой 55% от зарплаты. В Израиле можно идти в декрет на 15 недель при 100% оплаты и еще плюс 11 недель без оплаты вообще.
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