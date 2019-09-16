Атомная подлодка ТОФ "Омск" поразила крылатой ракетой "корабль противника"

ВЛАДИВОСТОК, 16 сен – РИА Новости. Атомный подводный крейсер Тихоокеанского флота "Омск" на учениях в Тихом океане поразил крылатой ракетой надводную мишень, имитировавшую корабль противника, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту (ТОФ) Николай Воскресенский.

"В соответствие с планом боевой подготовки атомный подводный крейсер с крылатыми ракетами "Омск" ТОФ в учебных целях осуществил из акватории Тихого океана пуск крылатой ракеты по надводной мишени. Противокорабельная крылатая ракета "Гранит" на дистанции около 350 километров успешно поразила судно-мишень, имитировавшее надводный корабль условного противника", - сообщил Воскресенский.

Район стрельб закрывали боевые корабли и вспомогательные суда Приморской флотилии разнородных сил ТОФ, Войск и сил на Северо-востоке России, а также противолодочные самолёты и истребители МиГ-31 морской авиации флота.