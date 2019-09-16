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РИА Новости

Атомная подлодка ТОФ "Омск" поразила крылатой ракетой "корабль противника"

02:32 16.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкАтомные подводные лодки "Челябинск" и "Омск" стоят у причала. Архивное фото
Атомные подводные лодки Челябинск и Омск стоят у причала. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
ВЛАДИВОСТОК, 16 сен – РИА Новости. Атомный подводный крейсер Тихоокеанского флота "Омск" на учениях в Тихом океане поразил крылатой ракетой надводную мишень, имитировавшую корабль противника, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту (ТОФ) Николай Воскресенский.
"В соответствие с планом боевой подготовки атомный подводный крейсер с крылатыми ракетами "Омск" ТОФ в учебных целях осуществил из акватории Тихого океана пуск крылатой ракеты по надводной мишени. Противокорабельная крылатая ракета "Гранит" на дистанции около 350 километров успешно поразила судно-мишень, имитировавшее надводный корабль условного противника", - сообщил Воскресенский.
Район стрельб закрывали боевые корабли и вспомогательные суда Приморской флотилии разнородных сил ТОФ, Войск и сил на Северо-востоке России, а также противолодочные самолёты и истребители МиГ-31 морской авиации флота.
Восресенский напомнил, что ранее флагман ТОФ Гвардейский ордена Нахимова ракетный крейсер "Варяг" и ракетная катерная ударная группа в этом же районе провели пуски крылатых ракет "Вулкан" и "Москит", которые поразили цели на дистанциях около 500 километров и 130 километров соответственно.
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Николай Воскресенский (флот)Тихоокеанский флот ВМФ РоссииМиГ-31РоссияБезопасностьПроисшествия
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