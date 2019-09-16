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РИА Новости

В Махачкале произошла драка на стадионе с участием около 40 человек

02:28 16.09.2019 (обновлено: 02:35 16.09.2019)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваВодометный автомобиль "Шторм" в Москве
Водометный автомобиль Шторм в Москве
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МАХАЧКАЛА, 16 сен - РИА Новости. Массовая драка с участием около 40 человек между двумя футбольными командами произошла в Махачкале, сообщает пресс-служба регионального МВД в официальном аккаунте в Instagram.
По данным ведомства, инцидент произошел в воскресенье днём на махачкалинском стадионе "Труд".
"В Махачкале произошла потасовка между двумя футбольными командами. В драке участвовало около 40 человек. Принятыми мерами сотрудниками полиции, несущими службу на стадионе, и тренерским штабом, драка пресечена", - говорится в сообщении.
Отмечается, что один из участников потасовки госпитализирован, в отдел полиции доставлены пять человек - предполагаемые зачинщики.
"Следствию предстоит установить обстоятельства драки и степень вины доставленных в отдел. Информация предварительная", - говорится в релизе.
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