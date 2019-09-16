В Махачкале произошла драка на стадионе с участием около 40 человек

МАХАЧКАЛА, 16 сен - РИА Новости. Массовая драка с участием около 40 человек между двумя футбольными командами произошла в Махачкале, сообщает пресс-служба регионального МВД в официальном аккаунте в Массовая драка с участием около 40 человек между двумя футбольными командами произошла в Махачкале, сообщает пресс-служба регионального МВД в официальном аккаунте в Instagram

По данным ведомства, инцидент произошел в воскресенье днём на махачкалинском стадионе "Труд".

"В Махачкале произошла потасовка между двумя футбольными командами. В драке участвовало около 40 человек. Принятыми мерами сотрудниками полиции, несущими службу на стадионе, и тренерским штабом, драка пресечена", - говорится в сообщении.

Отмечается, что один из участников потасовки госпитализирован, в отдел полиции доставлены пять человек - предполагаемые зачинщики.