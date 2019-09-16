Мировые цены на нефть выросли на 12%

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Мировые цены на нефть подскочили в среднем на 12-13% после сокращения добычи в Саудовской Аравии, максимум роста доходил до 19%, свидетельствуют данные торгов.

Ноябрьские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь марки Brent на открытии стоили 67,8 доллара за баррель (против 60,15 на предыдущем закрытии) и росли до 71,62 доллара (или 19,1%).

Ноябрьские фьючерсы на нефть марки WTI на открытии поднялись до 60,09 доллара (против 54,8 на предыдущем закрытии) и достигали 63,47 доллара (или 15,8%).

Атаки на саудовские нефтяные объекты

Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти Саудовская Аравия после субботней атаки на ее нефтяные объекты сократила производство более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки в примерно 9,8 миллиона.

К понедельнику Эр-Рияд рассчитывает вернуть 2 миллиона баррелей в сутки.

Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что они провели атаку с помощью беспилотников. Госсекретарь Майк Помпео заявил, что нет свидетельств того, чтобы атака происходила из Йемена, и обвинил в ней Тегеран. МИД Ирана назвал обвинения Помпео "ложью".

Дональд Трамп заявил, что США готовы к "решительным действиям" в отношении того, кто, по мнению Вашингтона, несет ответственность за атаки.

"Запасы нефти в Саудовской Аравии были атакованы. Есть причины полагать, что мы знаем виновного, и готовы к решительным действиям, в зависимости от подтверждения наших данных - но хотим услышать от королевства, кто, по их мнению, осуществил атаку и на каких условиях нам следует действовать", — написал он в Twitter.

Решение Трампа

Трамп также заявил, что разрешил при необходимости выделить нефть из стратегического резерва США, чтобы стабилизировать рынок после атак на саудовские нефтяные объекты.