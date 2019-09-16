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РИА Новости

В Колумбии погибли семь человек в результате падения небольшого самолета

01:41 16.09.2019
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© AFP 2019 / Diana SanchezНа месте падения небольшого самолета на здание пекарни в Боготе, Колумбия
На месте падения небольшого самолета на здание пекарни в Боготе, Колумбия
© AFP 2019 / Diana Sanchez
На месте падения небольшого самолета на здание пекарни в Боготе, Колумбия. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 16 сен - РИА Новости. Семь человек погибли в результате падения небольшого самолёта в районе города Попаян в Колумбии, сообщает издание El Tiempo.
Всего на борту были девять человек, двое пострадавших доставлены в больницу.
Трагедия произошла днём в воскресенье, через несколько минут после взлета.
Предположительно, причиной аварии стала поломка воздушного судна.
Судя по фотографиям, размещенным в издании, самолёт упал в районе построек. На месте трагедии находятся власти, чтобы оценить ситуацию.
20 июля, 15:34РИА Новости
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