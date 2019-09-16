В Колумбии погибли семь человек в результате падения небольшого самолета

На месте падения небольшого самолета на здание пекарни в Боготе, Колумбия. Архивное фото

На месте падения небольшого самолета на здание пекарни в Боготе, Колумбия

БУЭНОС-АЙРЕС, 16 сен - РИА Новости. Семь человек погибли в результате падения небольшого самолёта в районе города Попаян в Колумбии, сообщает издание Семь человек погибли в результате падения небольшого самолёта в районе города Попаян в Колумбии, сообщает издание El Tiempo

Всего на борту были девять человек, двое пострадавших доставлены в больницу.

Трагедия произошла днём в воскресенье, через несколько минут после взлета.

Предположительно, причиной аварии стала поломка воздушного судна.